Каноатшох Шоев, водитель автомашины Opel Zefira по дороге с района Пяндж в Джайхун, не справился с управлением и сбил 6-летнего Ахмадбека Саидова.

В результате, Ахмадбека Саидов от полученных травм скончался в больнице, сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, днем ранее на этой же дороге случилось водитель автомашины Daewoo Nexia сбил пешеходов 26-летнюю Шамсию Холову и 4-летного Камолиддина Аслонова, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Его мать была госпитализирована с тяжёлыми травмами.

Следствие по данным фактам продолжается.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus