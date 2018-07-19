Возводимый уже более 12 лет в центральной части Душанбе пятизвездочный отель «Исмоили Сомони» планируется сдать в эксплуатацию в будущем году.

«Уверен, что до будущего года строительство данного объекта будет полностью завершено», - заявили председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ Джамшед Ахмадзода. Он отметил, что строительные работы на данный момент идут на хорошем уровне.

«Полностью завершена конструкция здания, остались только отделочные работы», - сказал глава Комитета. Ахмадзода подчеркнул, что проведена государственная экспертиза строящейся гостиницы.

Он подчеркнул, что все строительные материалы, используемые при строительстве этого объекта, соответствуют принятым стандартам качества.

При этом Ахмадзода опроверг информацию о том, что строители объекта освобождаются от уплаты налогов и таможенной пошлины при импорте стройматериалов для возведения этого объекта.

«Чтобы освободить от таможенных платежей и налогов, необходимо постановление правительства, проект которого предварительно согласуется с соответствующими министерствами и ведомствами», - сказал он.

Между тем, в законах о госбюджете ежегодно гостиница «Исмоили Сомони» наряду со строящимися учебными учреждениями при импорте товаров освобождается от уплаты НДС и таможенных пошлин. Об этом говорится также в законе «О госбюджете РТ на 2018 год», который был принят парламентом в ноябре прошлого года.

«Импорт товаров, осуществляемый заказчиками и генеральными подрядчиками для строительства данных объектов, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин по перечню и объёму, утверждаемому правительством республики», - говорится в тексте закона.

Строительство гостиницы «Исмоили Сомони», заказчиком которого значится Исполнительный аппарат президента РТ, является холдинговая компания «Исмоили Сомони – 21 век». Возглавляет эту компанию Рахматулло Саъдуллоев – брат председателя «Ориёнбанка» Хасана Асадуллозода.

Церемония начала строительства отеля состоялась 15 марта 2006 года с участием президента Таджикистана. Общий бюджет строительства тогда оценивался в $30 млн.

Территориально объект находится по столичному проспекту Рудаки на площади 1,5 га. Ожидается, что будущая гостиница будет располагать 350 номерами общей площадью 20 тыс. квадратных метров.

Выступая на церемонии начала строительства этого объекта, президент РТ выразил уверенность, что работы по его строительству будут полностью завершены в установленные сроки в течение 1,5 года.

Он также отметил, что в ходе строительства гостинцы будут созданы 700 новых рабочих мест. После завершения строительства 650 человек, в основном женщины и молодые девушки, будут обеспечены работой.

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