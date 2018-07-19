Представители Таджикистана  выиграли две медали на старте чемпионата Азии среди юниоров по борьбе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Таджикистана.

Состязания начались 17 июля в Нью-Дели (Индия). Первыми на ковры вышли борцы греко-римского стиля и разыграли пять комплектов наград.

15:03 11 мая

Юные спортсмены выиграли 4 медали на чемпионах Азии по борьбе и дзюдо

Азмуддин Ваххобов в самой тяжелой весовой категории – до 130 кг выиграл бронзовую награду. В четвертьфинале он имел тотальное преимущество над соперником из ОАЭ – Бадер Халали – 9:0. Но в полуфинале с результатом 4:5 уступил хозяину татами Арьяну Панвару.

Таджикский пахлавон завершил борьбу за третье место, уложив на лопатки японца Акимиши Сакая – 8:0.

В весовой категории до 72 кг Бахтовар Хасанов вначале выиграл у китайского атлета  Чуан Цзянь - 8:0, но в полуфниале проиграл кыргызстанцу  Бексултану Назарбаеву с результатом 0:5.

В борьбе за бронзу Бахтовар нанес поражение южнокорейскому спортсмену  Чиунгу Чону - 9:0.

Чемпионат продолжается соревнованиями по вольной борьбе. 

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