Бахтовар Хасанов в борьбе за бронзу положил на лопатки южнокорейского спортсмена

Представители Таджикистана выиграли две медали на старте чемпионата Азии среди юниоров по борьбе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Таджикистана.

Состязания начались 17 июля в Нью-Дели (Индия). Первыми на ковры вышли борцы греко-римского стиля и разыграли пять комплектов наград.

Азмуддин Ваххобов в самой тяжелой весовой категории – до 130 кг выиграл бронзовую награду. В четвертьфинале он имел тотальное преимущество над соперником из ОАЭ – Бадер Халали – 9:0. Но в полуфинале с результатом 4:5 уступил хозяину татами Арьяну Панвару.

Таджикский пахлавон завершил борьбу за третье место, уложив на лопатки японца Акимиши Сакая – 8:0.

В весовой категории до 72 кг Бахтовар Хасанов вначале выиграл у китайского атлета Чуан Цзянь - 8:0, но в полуфниале проиграл кыргызстанцу Бексултану Назарбаеву с результатом 0:5.

В борьбе за бронзу Бахтовар нанес поражение южнокорейскому спортсмену Чиунгу Чону - 9:0.

Чемпионат продолжается соревнованиями по вольной борьбе.

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