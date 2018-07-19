Представители Таджикистана выиграли две медали на старте чемпионата Азии среди юниоров по борьбе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Таджикистана.
Состязания начались 17 июля в Нью-Дели (Индия). Первыми на ковры вышли борцы греко-римского стиля и разыграли пять комплектов наград.
Азмуддин Ваххобов в самой тяжелой весовой категории – до 130 кг выиграл бронзовую награду. В четвертьфинале он имел тотальное преимущество над соперником из ОАЭ – Бадер Халали – 9:0. Но в полуфинале с результатом 4:5 уступил хозяину татами Арьяну Панвару.
Таджикский пахлавон завершил борьбу за третье место, уложив на лопатки японца Акимиши Сакая – 8:0.
В весовой категории до 72 кг Бахтовар Хасанов вначале выиграл у китайского атлета Чуан Цзянь - 8:0, но в полуфниале проиграл кыргызстанцу Бексултану Назарбаеву с результатом 0:5.
В борьбе за бронзу Бахтовар нанес поражение южнокорейскому спортсмену Чиунгу Чону - 9:0.
Чемпионат продолжается соревнованиями по вольной борьбе.
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