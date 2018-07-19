Мэр Москвы Сергей Собянин дал 18 июля интервью телеканалу «Москва 24». Это была типичная беседа про «формирование современной городской среды», в ходе которой глава города рассказывал, как «важно, чтобы человеку в этом городе жилось комфортно».

«Типичная, да не очень, - пишет Meduza. - Один из операторов, снимавших Собянина, повесил себе на ухо настоящую вареную лапшу».

Видео с лапшой выложил в своем инстаграме Сергей Харитонов; он же, предположительно, и есть главный герой ролика. Харитонов подписал пост хэштегами #обещалкин, #правда, #единаяроссия, #фбк, #свободаслова и #свободасми.

Вероятно, акция с лапшой планировалась заранее. В комментариях одна из знакомых Харитонова написала: «Вы сделали это! Боже, как я вами горжусь!»

Работает ли Харитонов в штате телеканала, или это была разовая съемка, на момент публикации этого материала «Медузе» выяснить не удалось. Харитонов не ответил на запрос редакции.

Между тем, Relrus.ru сообщает, что Харитонов работает оператором-фрилансером. Он не считает, что ответом на его действия будут карательные меры со стороны мэрии.

«Со стороны властей вряд ли будут какие-то меры - случай-то мизерный. Ну, а если будут - будем фиксировать и обсуждать. Страна, как написано в Конституции, свободная, я вправе высказывать свое мнение. Ничего противозаконного я не сделал», - цитирует Харитонова издание.

«Все, что говорит наше правительство - полнейшая чушь и актерская игра для любителей пялиться в зомбоящик», - сказал Харитонов.

Как рассказал изданию генпродюсер «Москвы 24» Алексей Вершинин, Харитонов не является сотрудником их телеканала, а все операторы работают в штате.

«Коллеги рассказали, что этот парень подошел во время интервью и начал снимать. У него спросили аккредитацию, а он просто показал карточку „Урбанфорума“ (фестиваль, проходящий в „Зарядье“ — прим. Znak.com)», - пояснил Вершинин. По его словам, это доказывает, что в ролике Харитонов снят на фоне фотоаппарата на штативе, тогда как интервью с Собяниным снималось на камеры, установленные на передвижных телевизионных станциях, с которыми работают в прямом эфире.

Вершинин добавил, что телеканал не будет требовать извинений от москвича и не собирается обращаться в суд, а, наоборот, готов принять Харитонова на работу. «У нас свободный город, плюрализм мнений, человек решил таким образом хайпануть <…> Человек прошел столько барьеров, охрану, ФСО, все, чтобы достичь своей цели. Раз он так хочет ассоциировать себя с „Москвой 24“, мы предоставляем ему такую возможность и готовы официально его трудоустроить», - заявил генпродюсер.

Отметим, что телеканал «Москва 24» создан по инициативе Сергея Собянина и принадлежит мэрии.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus