Для развития афгано-российских отношений необходимо признание российским правительством ошибок Советского Союза, совершенных в Афганистане. Об этом заявил посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай, сообщает РИА Новости.

Одной из таких ошибок, как считает дипломат, было признание афганского правительства, которое не являлось левым.

«Мы заинтересованы, чтобы наши отношения развивались, чтобы прежние ошибки не повторялись. Например, такие ошибки, какие имели место в 1979 году… В 1978 году [в Афганистане] к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власти. Признав их правительство Амина и Тараки, СССР сделал свою первую ошибку — и это правительство не было самостоятельным, а марионеточным. Вторая ошибка — ввод советских войск, в результате погибло более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат. В результате вся инфраструктура страны была разрушена. А наш народ вёл то, что мы называем большим джихадом», - сказал Кучай.

По словам дипломата, афганский народ по-прежнему ждет извинений за действия советских войск и политиков в Афганистане.

«Такие события между соседями случаются… Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу… Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений», - подчеркнул Кучай.

1 января 1965 года в Кабуле была образована Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) во главе с Нур Мухаммадом Тараки. 27 апреля 1978 года под руководством НДПА произошел военный переворот, в результате которой был убит президент Мухаммад Дауд, и страну возглавили Тараки, Кармаль и Хафизулла Амин. Позже власть присвоил Амин, который был убит в декабре 1979 года советским спецназом. После этого начался ввод советского военного контингента в Афганистан. Более 10 лет продолжались военные действия между правительственными силами и советской армией с одной стороны и группировками моджахедов с другой. Советские войска были выведены из Афганистана в феврале 1989 года, однако война в стране продолжается до сих пор.

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