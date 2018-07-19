Для развития афгано-российских отношений необходимо признание российским правительством ошибок Советского Союза, совершенных в Афганистане. Об этом заявил посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай, сообщает РИА Новости.

Одной из таких ошибок, как считает дипломат, было признание афганского правительства, которое не являлось левым.

14:00 13 июля

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«Мы заинтересованы, чтобы наши отношения развивались, чтобы прежние ошибки не повторялись. Например, такие ошибки, какие имели место в 1979 году… В 1978 году [в Афганистане] к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власти. Признав их правительство Амина и Тараки, СССР сделал свою первую ошибку — и это правительство не было самостоятельным, а марионеточным. Вторая ошибка — ввод советских войск, в результате погибло более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат. В результате вся инфраструктура страны была разрушена. А наш народ вёл то, что мы называем большим джихадом», - сказал Кучай.

По словам дипломата, афганский народ по-прежнему ждет извинений за действия советских войск и политиков в Афганистане.

«Такие события между соседями случаются… Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу… Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений», - подчеркнул Кучай.

1 января 1965 года в Кабуле была образована Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) во главе с Нур Мухаммадом Тараки. 27 апреля 1978 года под руководством НДПА произошел военный переворот, в результате которой был убит президент Мухаммад Дауд, и страну возглавили Тараки, Кармаль и Хафизулла Амин. Позже власть присвоил Амин, который был убит в декабре 1979 года советским спецназом. После этого начался ввод советского военного контингента в Афганистан. Более 10 лет продолжались военные действия между правительственными силами и советской армией с одной стороны и группировками моджахедов с другой. Советские войска были выведены из Афганистана в феврале 1989 года, однако война в стране продолжается до сих пор.

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