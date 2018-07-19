На полигоне Джилонди Шугнанского района ГБАО уже третий день продолжаются совестные учения представителей вооруженных сил Таджикистана и России. Вышеназванный полигон расположен на высоте 3,5 тыс. метров над уровнем моря и является одним из самых высокогорных военных полигонов мира, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмадализода.

По его словам, штаб учений возглавляет начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый заместитель главы оборонного ведомства республики генерал-лейтенант Эмомали Собирзода.

В штаб также вошли глава ГБАО Шодихон Джамшед, начальники силовых структур ГБАО, представитель 201 российской военной базы в Таджикистане.

В учениях принимают участие до 10 тысяч военнослужащих ВС Таджикистана, 201-й военной базы России в Таджикистане, представителей пограничной службы, а также резервистов.

«В них задействованы около сотни единиц бронетехники, авиации, военные автомобили, артилерии. Подразделениями, участвующими в военных маневрах, командует лично министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо», - сказал Махмадализода.

Напомним, по легенде учений на территорию Таджикистана из Афганистана пытаются прорваться многочисленные вооружённые террористические группы. Частично попытка прорыва террористам удаётся. Задача личного состава, участвующего в учениях - организовать территориальную оборону, отразить атаки и ликвидировать прорвавшихся террористов.

Для участия в учениях 400 военнослужащих и 80 единиц техники 201-й российской военной базы в Таджикистане были переброшены из Душанбе в ГБАО.

Учения завершатся 21 июля, отличившимся в ней солдатам и офицерам министр обороны Таджикистана вручит ценные подарки и медали.

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