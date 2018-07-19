Что приходит на ум у народа Таджикистана, когда они слышат слово «Япония»? Люди могут назвать ее традиции и культурные ценности, такие как суши, самурай и кимоно, или же высокие технологии или что-то из поп-культуры - роботы, высокоскоростные поезда синкансэн или аниме.

Японию принято называть «Страной восходящего солнца». Она расположена далеко к востоку от Таджикистана и, возможно, вы не знакомы с нашей страной. Но хотелось бы напомнить, что японцы были и остаются вашими давними друзьями.

Современная территория Центральной Азии была стержнем Шелкового пути и «Перекрестком Евразии» для людей, товаров и культур на протяжении более 2000 лет. Цивилизации и культуры распространились на восток, запад, юг и север через Центральную Азию, где сегодня расположен и современный Таджикистан. В древней столице Японии Нара находится сокровищница императорской семьи -Сёсоин, где до сих пор хранятся многие дорогостоящие товары из-за рубежа. Различные музыкальные инструменты, одежда, мечи и посуда переправлялись по Шелковому пути от запада через Среднюю Азию и Китай. Люди склонны думать, что Шелковый путь на востоке заканчивался в городе Чанъань (ныне он называется Сиань), Китай. Однако Шелковый путь протянулся дальше на восток – к Наре. Последние исследования указывают на то, что некоторые заморские товары были сделаны согдийцами, и более того, некоторые из согдийцев сами добрались до Японии. Исследования все еще продолжаются. Для японского народа Таджикистан является тем местом, которое переносит их в воображаемый мир со следами и достижениями древних людей, пробуждает в них интерес к историческому романтизму.

Когда Таджикистан объявил свою независимость в 1991 году, Япония незамедлительно установила дипломатические отношения с новой страной. С тех пор Япония сотрудничает и поддерживает Таджикистан, своего «старого»-«нового» друга, в построении национального государства. Здесь бы хотелось рассказать о важной истории одного японца. Знакомо ли Вам имя доктора Ютака Акино? Он являлся сотрудником по гражданским делам Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в Таджикистане (МНООНТ). Доктор Ютака Акино посвятил себя достижению национального примирения в Таджикистане и отдал свою жизнь при трагических обстоятельствах. Завтра будет 20 лет со дня его гибели. Вместе с народом Таджикистана, я хотел бы напомнить о его вкладе в установление мира в Таджикистане и сказать еще раз насколько ценно мирное небо над головой.

Др. Акино (в середине) Фото посольства Японии в РТ

Доктор Ютака Акино был экспертом в области международной политики, специализирующийся на России, Восточной Европе и Центральной Азии. 20 июля 1998 года он и трое других сотрудников МНООНТ погибли при трагических обстоятельствах на территории нынешнего Нурабадского района. Ему было 48 лет. В то время он занимался миротворческой деятельностью в Миссии. В ответ на просьбу Правительства Японии, которая уделяла большое внимание знаниям и языковым навыкам доктора Акино, доктор Акино взял временный отпуск в университете Цукуба, где он преподавал, и присоединился к Миссии.

В тот день доктор Акино, два военных наблюдателя майор Ришард Шевчик (Польша) и майор Адолфо Шарпеге (Уругвай), а также г-н Джураджон Махрамов (таджикский переводчик и водитель) завершили переговоры с антиправительственными группами на берегу Кули-Кабуд (Голубое озеро) в нынешнем районе Сангвор. На обратном пути на автомобиле ООН, они попали в засаду и были застрелены в горной местности Нурабадского района.

В Японии доктора Акино знали как «политолога, который всегда готов действовать». Он не был человеком, который весь день сидел в рабочем кабинете. Напротив, он больше сосредотачивался на исследованиях в полевых условиях, пользуясь своим крепким телосложением, натренированном в регби и дзюдо. В миссии ООН он ценил обмен мнениеями с местными жителями и обладал хорошим чувством юмора. Его любили. Он написал следующее в своем электронном сообщении из Таджикистана своему другу в Японии за два месяца до смерти:

«Здесь часто идут дожди и не так жарко, как я опасался. И это проблема. Правительство Японии ожидает, что я буду работать в поту лица, так как Япония хочет показать, что предоставляет не только денежные средства, но и человеческие ресурсы, которые упорно трудятся для установления мира и процветания в регионе, где проходил Шелковый путь...У меня хорошо получается работать в поту лица. Я намерен стать «Самым активным сотрудником ООН» в своей миссии».

Др. Акино (в середине) Фото посольства Японии в РТ

Я испытываю сильное чувство ответсвенности в его миссии вместе с хорошим чувством юмора, которое было выражено в его электронном письме. Я не могу не чувствовать величайшего сожаления, когда я думаю о его гибели. Он потерял свою драгоценную жизнь, прежде чем стать свидетелем своей цели.

Все люди, которые знали доктора Акино, говорят, что он также был «педагогом, готовым действовать». Говорят, что он был настоящим учителем, который не только передавал свои знания ученикам, но и отдал свое сердце и душу для развития будущей молодежи. Прошло двадцать лет с того момента как его не стало. Сегодня народ Таджикистана живет в мире, молодые люди могут активно участвовать в важных мероприятиях и приносить пользу своим участием. Принимая волю наставника - доктора Акино, Правительство Японии, Страны Восходящего Солнца, будет продолжать сотрудничать с народом Таджикистана и прилагать усилия для создания более светлого будущего.

От имени народа и Правительства Японии я хотел бы выразить свое большое уважение доктору Акино, майору Адолфо Шарпеге, майору Ришарду Шевчику и г-ну Джураджону Махрамову, которые посвятили себя установлению мира в Таджикистане. Я еще раз приношу свои сердечные соболезнования их членам семьи. Выражаю также соболезнования всем жителям Таджикистана, которые пострадали или потеряли своих близких и друзей во время гражданской войны.

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