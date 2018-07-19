Китайская компания Хэнань Чжун уже в который раз откладывает наладку производства «карбамида» на предприятии «Нурихои Осиё» (бывший Таджик Азот) города Сарбанда.

Об это заявил глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода на пресс-конференции 18 июля, отвечая на вопрос о простойке предприятия.

«Китайская компания приобрела часть акций данного предприятия и по договоренности должна была наладить производство до весны 2018 года. Однако этого не случилось. Потом обещали запустить его в августе. Однако, судя по тому, что мы наблюдаем, запуск снова отменяется», - сказал он.

По его словам, администрация области не имеет полномочий влиять на инвесторов.

«Этот вопрос нужно задать Госкомимуществу и спросить, почему и по какой причине предприятие до сих пор не работает. Потому, что этого инвестора выбирали они (Госкомимущество – прим. ред.)», - добавил Гулмахмадзода.

По его словам, премьер-министр страны Кохир Расулзода поручил Госкомимуществу отменить договор в одностороннем порядке и заключить с другим инвестором, если завод не запустится в августе.

Глава области также подчеркнул, что одна из причин нехватки минеральных удобрений в регионе заключается именно в ожидании запуска завода.

«Наши предприниматели не решились ввозить из-за рубежа минеральные удобрения. Они боялись, что если завод заработает, то на их ввезенный товар не будет спроса. И это стала одной из причин дефицита удобрений в этом сезоне», - сказал Гулмахмадзода.

Предприятие «Точик Азот» – одно из крупнейших по производству минеральных удобрений в Таджикистане - встало из-за того, что была прекращена подача природного газа из Узбекистана.

В 2016 году предприятие было преобразовано в СП «Нурихои Осиё» на основе двухсторонней договоренности с ООО «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» (Китай), которое намеревалось перевести работу предприятия на уголь и вложить в ближайшие три года $360 млн. в модернизацию и введение в эксплуатацию. Тогда сообщалось, что предприятие начнет работу весной 2018 года.

Ранее 75% предприятия «Точик Азот» принадлежали украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу, 20% - была доля правительства Таджикистана и 5% акций принадлежали Хайрулло Саидову, сыну осужденного известного предпринимателя Зайда Саидова. Однако экономический суд Хатлонской области 23 июня 2014 года национализировал предприятие.

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