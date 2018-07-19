Путевку на III юношеские Олимпийские игры, которые осенью пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина), первым из Таджикистана получил 16-летний Бежан Файзуллоев. Он будет представлять республику в стрелковом виде спорта, сообщает пресс-служба Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана.

Файзуллоев будет участвовать в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

По данным пресс-службы, он получил путевку благодаря участию в юношеском чемпионате Азии, прошедшем в декабре прошлого года в Вако (Япония).

«Призовых мест на турнире Бежан Файзуллоев не занял и показал лишь 23-й результат из 33 возможных, но он смог набрать 548 очков (из 600), а для квалификации на Игры в Аргентине в стрельбе из пневматического пистолета нужно было набрать более 540 очков на соревнованиях, проходящих под эгидой Международной федерации стрельбы (ISSF). Таким образом, он смог заработать прямую путевку на ОИ–2018», - передает источник.

III юношеские Олимпийские игры будут проходить с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе в 241 дисциплине по 32 видам спорта. В них ожидается участие свыше 4 тыс. спортсменов от 15 до 18 лет из 206 стран мира.

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