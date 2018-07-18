АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В гостинице «Serena Dushanbe» (зал «Миллат») состоится Национальный круглый стол "Участие молодежи в экономическом развитии через общественную подотчетность в Таджикистане". Начало в 9:00

- В кинотеатре “Кайхон” состоится премьера нового драматичесаого фильма “Клуб миллиардеров”.

– В Душанбе с визитом приезжает делегация Центра короля Саудовской Аравии Салмана по гуманитарной деятельности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ИЮЛЯ

1980 - В Москве открылись XXII Олимпийские игры, которые были бойкотированы странами Запада.

2012 - В Душанбе на 81-ом году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся таджикский ученый-историк Мансур Бабаханов.

2017 - В Верховном суде Таджикистана начался закрытый процесс по «делу антикоррупционеров».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 ИЮЛЯ

1946 – Родился журналист Айниддин Гадозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 22-27 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с.