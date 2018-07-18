Национальная Ассоциация Деловых Женщин Таджикистана, организатор и вдохновитель самого главного конкурса для женщин-предпринимателей страны – «Фарах», отмечает сегодня день своего основания. За 23 года НАДЖТ успела поддержать большое количество женских инициатив.

На протяжении 23 лет Национальная Ассоциация Деловых Женщин Таджикистана следит за тем, как меняется женское предпринимательство в республике, развивается гражданское общество, и реализуются разнообразные социальные проекты.

Члены НАДЖТ – женщины предпринимательницы, представители сферы производства и реализации промышленных товаров, продуктов питания, переработки сельхозпродукции и бытового обслуживания населения.

За эти 23 года, Национальная Ассоциация Деловых Женщин Таджикистана объединила более 3000 женщин-предпринимателей и ремесленниц страны.

«Мы стараемся быть максимально полезными и эффективными в этом процессе. Делимся с женщинами опытом и накопленными знаниями, учимся у них и создаем все условия для всех, кто хочет развиваться и готов делиться, объединять усилия», - отмечают в Ассоциации.

Основные направления деятельности Ассоциации, содействие в развитии экономического потенциала и поддержка предпринимательства, развитие рыночных навыков посредством обучения, создание институциональных и правовых механизмов с целью улучшения экономических возможностей женщин.

Начиная с 1995 года, Национальная Ассоциация Деловых Женщин Таджикистана работает с женщинами и помогает им развиваться через семинары и тренинги, курсы финансовой грамотности, лоббирование интересов женщин-предпринимательниц, бизнес-инкубаторы, правовые и бизнес - консультации, профессионально-техническое образование. Также НАДЖТ оказывает юридическую и правовую поддержку женщинам - предпринимателям по таким вопросам, как налог и налогообложение, регистрация и лицензирование, таможенные пошлины и т.д.

«Нас окружают замечательные люди, профессионалы, небезразличные к происходящему в стране. Сегодня мы стараемся своей работой, отношением и поддержкой вдохновлять Вас на новые вершины! Спасибо за радость совместного движения, за общие ценности и общие проекты, за те возможности, которые открываются перед Национальной Ассоциацией Деловых Женщин Таджикистана изо дня в день» - отмечает председатель Правления и основатель НАДЖТ Гулбахор Махкамова.

С 2012 года НАДЖТ, уже в четвертый раз проводит вместе с партнерами конкурс Женщина-предприниматель года – премия «Фарах». Именно по инициативе этой Ассоциации, в стране стало активно развиваться женское предпринимательство и ремесленничество.

«До проведения «Фарах» я никогда не думала о себе, не ценила свою работу, - признается предприниматель Зулайхо Тиллоева, - Думала только о колхозниках, которые работали у меня. После участия в конкурсе «Фарах-2016» у меня появился интерес к своей работе, силы, стремление, энергия. Я взялась за работу с удвоенной силой, появилась уверенность… Я рада, что есть, оказывается, такая организация, которая ценит нашу работу и болеет за нас, женщин».

К слову, конкурс женщина- предприниматель года «Фарах-2018» набирает новые обороты. В настоящее время выбрано 34 полуфиналистов конкурса, из числа которых определяться «лучшие из лучших» в шести номинациях. В итоге, в финальной части выберут лучшую женщину-предпринимателя страны, которой достанется гран-при – денежный приз в 100 тысяч сомони.

Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл», АБР, IT-компания «Дурандеш», газета «Бочу хироч», «Колинхои Кайрокум», радио «Шахри ман», радио «Пайванд». Генеральным организационным партнером выступает компания Tcell. Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Азия-Плюс».

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