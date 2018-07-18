Наш первый сюжет этой недели посвящается мастерству изготовления деревянных расчесок. Расскажет нам о секретах этого сложного ремесла усто Содик Зарипов из Истаравшана.

Занимается он этим делом сам уже 30 лет, а если посчитать, сколько в целом его предки занимались изготовлением расчесок, то вовсе будет 150 лет, начиная с его прадеда по имени усто Иноят.

«Секрет успеха заключается лишь в том, что мы знаем, какое дерево обеспечивает лучший тип расчески для каждого клиента: орех, абрикос, груша, яблоко, боярышник или самшит. Мне достаточно всего одного взгляда, чтобы определить структуру волос покупателя. Для тех, у кого сухие волосы, я предложу расчески из древесины грецкого ореха, а для жирных волос из абрикосового дерева. На этом, естественно, секреты не заканчиваются», - улыбается усто Содик.

Его расчески, стоимость которых, кстати, достигает 300 сомони, получили сертификат Знака качества ЮНЕСКО.

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