Столичные власти пытаются не первый год решить транспортные проблемы, но увы транспорт пока работает относительно нормально только в центре столицы.

С начала весны в Душанбе повысились цены на проезд, введены транспортные карты, начали действовать новые правила: останавливаться только на остановках и брать пассажиров только по числу сидений в салоне транспорта. Поначалу все вроде соблюдали новшества, но как оказалось ненадолго…

Сейчас, несмотря на каникулы школьников и студентов, по-прежнему утром в часы пик с 7:00 до 8:00 все виды транспорта перегружены, люди едут на работу. Вечером, по нашим наблюдениям, с 17:00 до 18:00 перегруз транспорта больше связан с сокращением числа общественного транспорта, который практически не останавливается на остановках. Представители транспортной сферы города уверяют, что транспорта более чем достаточно.

Установленные правила соблюдаются только по улице Рудаки и Айни. На остальной, большей части города, они не соблюдаются.

А пока перегруженный общественный транспорт продолжает, нарушая ПДД, останавливаться где вздумается и набирает людей не по количеству сидений, а до полной "загрузки"…

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