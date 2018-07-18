Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) сегодня передала техническое оборудование Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики (КЧС).

В представительстве ВПП с Таджикистане сообщили, что оборудование предназначено для укрепления потенциала правительства в области мониторинга районов, подверженных стихийным бедствиям, и разработки ситуационных карт для улучшения поисково-спасательной деятельности при чрезвычайных ситуациях.

Комитет получил два беспилотных летательных аппарата, лицензионную программу по передовому картографированию и пространственной аналитике и две осветительные вышки.

Данное оборудование было закуплено на средства правительства Российской Федерации и Фонда по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям ВПП ООН.

«ВПП ООН стремится уменьшить риск стихийных бедствий в Таджикистане посредством повышения потенциала правительства в области реагирования на чрезвычайные ситуации и уменьшения рисков, - отметил страновой директор ВПП ООН Паоло Маттей. - Это останется неотъемлемой частью деятельности ВПП ООН в Таджикистане».

С 1993 года ВПП ООН оказывает техническую и финансовую поддержку КЧС с целью укрепления готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на стихийные бедствия. В 2018 году ВПП ООН провела курсы обучения по реагированию на чрезвычайные ситуации и по эффективному управлению складскими помещениями для более 60 сотрудников КЧС. ВПП продолжит финансирование должности Координатора РЕАКТ-группы быстрой оценки и координации при ЧС до конца 2018 года.

Всемирная продовольственная программа ООН спасает жизни в чрезвычайных ситуациях и меняет судьбы миллионов людей за счет программ устойчивого развития. ВПП ООН работает в более чем 80 странах мира, предоставляя продовольственную помощь людям, пострадавшим в ходе стихийных бедствий и конфликтов, и создавая основу для лучшего будущего.

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