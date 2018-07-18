Компания «Синон» провела в Душанбе серию бесплатных семинаров, посвященных ознакомлению местных компаний, частного сектора и госструктур с передовыми возможностями и технологиями в сфере охранного видеонаблюдения и интеллектуальными системами безопасности, разработанными Dahua Technology.

11 и 12 июля в конференц-зале «Шератон Душанбе» состоялся семинар на тему «Интеллектуальные системы безопасности Dahua», в рамках которого заместитель директора Dahua Казахстан Андрей Сафронов поделился самыми последними данными и разработками компании, а также ответил на вопросы участников мероприятия.

Почему это мероприятие нельзя было пропустить?

Dahua Technology является ключевым производителем и разработчиком решений в области видеонаблюдения в мире. С 2002 года компания активно развивается и занимает лидирующие позиции на рынке. Продукты Dahua не вызывают нареканий и сомнений, поэтому их системы безопасности широко используются на таких масштабных мероприятиях, как Чемпионат мира-2018 по футболу в России, зимние Олимпийские игры-2014 в Сочи и летние Олимпийские игры-2016 в Бразилии.

Dahua имеет 18 представительства вне КНР. Официальным представителем Dahua в Таджикистане является компания «Синон», которая поставляет на рынок страны все передовые новинки и технологии, предоставляет техническую поддержку, консультации и гарантийное обслуживание. Продукты Dahua могут широко использоваться во многих областях, таких как банковских сектор, общественные места массового скопления людей, сфера энергетики, телекоммуникаций, транспорта, в системах «умный дом».

Ассортимент продукции компании Dahua включает в себя: современное оборудование видеонаблюдения с программным обеспечением, системы передачи данных, системы «умный дом», системы контроля и управления доступом, аппаратные средства контроля вторжения и системы домофонии. Продукты Dahua имеют мировую известность и множество наград, которые получены от профессиональных ассоциаций и организаций в сфере безопасности.

По словам начальника отдела продаж системы безопасности «Синон» Мурода Саидова, представленные на семинаре новейшие наработки компании открывают новые возможности в управлении персоналом, обеспечении безопасности предприятий и привлечении новых клиентов.

- Наш семинар это не просто теоретические знания, это практические кейсы с реальной выгодой для участников проекта, IT-специалистов и руководителей крупных и малых предприятий Таджикистана. Среди приглашенных гостей не было случайных людей – мы собрали качественную целевую аудиторию, - сообщил он. - Специалисты Dahua как прямые представители компании не только рассказали о возможностях оборудования, смогли максимально подробно ответить на все вопросы участников, но и продемонстрировали его в работе, а все участники по желанию смогли лично протестировать оборудование в деле.

Семинары в Душанбе посетили как проектно-торгово-монтажные организации, так и представители конечных пользователей, а также представители банков и некоторых государственных структур из Душанбе, Хорога и Худжанда. В ходе бизнес-семинара участники и специалисты обсудили современные тепловизоры, системы распознавания лиц и новые решения для парковок и транспортной безопасности, затронули такие темы, как охрана периметра, парковочные решения, домофония и не только. Стоит отметить, что формат семинаров, посвященных проектным решениям, вызвал повышенный интерес у специалистов в сфере систем безопасности.

Под особым углом

Андрей Сафронов рассказал о новинках второго квартала 2018. Особо он уделил внимание новейшему тренду в области видеонаблюдения — видеоаналитике на основе искусственных нейронных сетей, которая, скорее всего, ляжет в основу систем безопасности будущего.

- Искусственный интеллект стал использоваться в разработках Dahua с начала 2018 года. Искусственный интеллект в нашем понимании - это техническое решение, которое позволяет человеку не думать обо всем и сразу. Мы не считаем, что системы безопасности смогут заменить человека, но они способны сильно упростить ему жизнь, - сказал Анрей Сафронов.

В наступившем году Dahua разработал камеры со встроенной функцией искусственного интеллекта – систем распознавания и опознавания лиц и объектов. Теперь, к примеру, непосредственно в камере можно задавать «черные» и «белые» списки и использовать ее как систему контроля доступа. Полученные камерами метаданные передаются на сервер, после чего они могут использоваться для ситуационного анализа в реальном времени и интеллектуального поиска в архиве. Это значительно расширяет спектр ситуаций, которые система способна распознавать автоматически. За счет этого на порядок возрастает эффективность видеонаблюдения как средства обеспечения безопасности, то есть предотвращения или пресечения нежелательного развития событий на ранней стадии.

Большой интерес среди таджикского сегмента участников семинара вызвали приведенные А. Сафроновым успешные примеры реализации внедрения отдельных систем и даже комплексных проектов в ведущих странах мира. Особенно понравился пример внедрения проекта «Безопасный город» в городе Хужан (Китай).

Обратная связь

Все участники остались довольны уровнем проведения мероприятия и актуальной информацией, затронутой в презентациях.

- Я ни в коем случае не пожалел, что пришел на семинар, потому что узнал много полезной информации и даже приметил несколько систем Dahua, которые обязательно буду рекомендовать руководству к первоочередному приобретению, - сказал представитель Рогунской ГЭС Комрон Иззатуллоев. – Мы тесно сотрудничаем с компанией «Синон» на протяжении 5 лет. За это время мы точно убедились в том, что «Синон» - надежный, клиентоориентированный партнер, заботящийся об интересах своих клиентов.

Комрон Иззатуллоев также отметил дружественную профессиональную обстановку, царящую на семинаре. Такого же мнения придерживается и другой гость мероприятия Ильхом Кучкаров, являющийся представителем магазина оргтехники на столичном рынке Корвон. Он сообщил, что не в первый раз с удовольствием принимает участие в семинарах «Синон», потому что благодаря полученным знаниям они могут донести до клиента преимущества самых передовых технологий.

В конце мероприятия, по приятной традиции, «Синон» и Dahua разыграли памятные призы между участниками мероприятия: брендированные рюкзаки, женские клатчи, колонки и другие приятные подарки.

Напомним, что компания «Синон» является одной из лидирующих компаний в сфере реализации IT-оборудования, специализируясь на оптовой и розничной продаже, компьютерного и офисного оборудования, а также предоставляет решения серверного и телекоммуникационного оборудования и системам безопасности от всемирно известных производителей.

С компанией Dahua Technology «Синон» успешно сотрудничает уже более 5 лет.