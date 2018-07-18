Последние дни в республике температура воздуха составляет 43 градусов. Синоптики прогнозируют повышение температуры до 45 градусов. С началом жары в медучреждения страны стали чаще обращаться с жалобами на сердце, давление и с инфекционными заболеваниями.

Заведующий приёмным отделением Городского медицинского центра (1-й Советский) Нусратулло Саидов в беседе с «АП» сообщил, что обращение с жалобами на солнечный и тепловой удары у них за последнюю неделю не зарегистрированы.

«В день к нам обращаются, в среднем, 27-30 человек. В основном, с жалобами на давление, сердце, диабет, и внутренние болезни», - сказал он.

По словам другого врача - заместителя директора ГУ «Республиканский центр сердечно-сосудистых заболеваний» Хикматулло Файзуллоева, что в последние дни на 20-25% больше стали обращаться с жалобами на сердце и давление.

«Если раньше в день к нам в центр обращались до 20 человек, то сейчас их число доходит 30, а то и больше. Люди, страдающие сердечно сосудистыми заболеваниями в любое время года находятся «в особом статусе», но летом им надо быть еще более осторожными, так как состояние их здоровья подвержено дополнительному стрессу – жаре», - сказал он.

По его словам, два основных фактора, которые в жаркие дни могут повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это потоотделение и обезвоживание.

«В жаркие дни из-за обильного потоотделения происходит более сильная, чем обычно, потеря жидкости, а вместе с ней - потеря нужных организму элементов, что вызывает определенные электролитные расстройства. В частности, происходит потеря калия, магния, которые очень важны для нормальной работы сердечной мышцы, сосудов, всей сердечно-сосудистой системы и всего организма. В результате сердце работает не стабильно, наблюдается аритмия. И если не соблюдать водную норму, то будет обезвоживание. Из-за обезвоживания происходит сгущение крови, что чревато повышенным тромбообразованием. А тромбы, как вы понимаете, очень опасны. Неизвестно, куда его вынесет кровоток, и какой из сосудов он закупорить, то есть возрастает риск инсульта, инфаркта, легочной эмболии и др.», - проинформировал Файзуллоев.

Он рекомендует сердечникам в жаркие дни есть легкую пищу малыми порциями с минимальном количеством соли, не исключать из рациона кисломолочные продукты (кефир, нежирный творог и др.), пить больше воды 2-2,5 литра в день, но при этом не пить воду газированную и с красителями.

«Работать на солнце в солнечное время - с 11 до 18 часов - для сердечников недопустимо. Не полоть грядки, к примеру, потому, что согнуться и опустить голову опасно – может произойти резкий подъем артериального давления, вплоть до потери сознания и инсульта. Делайте перерывы в работе – через каждые 30-40 минут работы 15-20 минут отдыха. Обязательно в аптечке держите необходимые лекарства для оказания первой помощи. Обязательно надевайте легкий головной убор и легкую одежду, желательно из хлопка», - рекомендует врач.

Между тем, главврач детской клинической городской инфекционной больницы Душанбе Гайбулло Рахимов сказал «АП», что с началом жары наблюдается рост инфекционных заболеваний.

«Ежедневно с различными инфекционными заболеваниями к нам обращаются более 50 родителей, 30-40 из них мы госпитализируем. Жара, повышенная влажность воздуха, несоблюдение правил личной гигиены, загрязненные микробами посуда, фрукты, ягоды и овощи – все это летом способствует распространению кишечных инфекций», - говорит Рахимов.

Гайбулло Рахимов также рекомендует в жаркую погоду внимательно выбирать продукты, хорошо мыть фрукты и овощи, следить за сроком годности скоропортящихся продуктов.

«Для профилактики инфекционных заболеваний у детей рекомендуется кормить детей только натуральными и свежими продуктами, мыть фрукты и ягоды кипяченной водой, пить только кипячённую воду. При появлении первых признаков кишечной инфекции – тошноты, рвоты, повышении температуры – обратиться за медицинской помощью», - заключил Рахимов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus