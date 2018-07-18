Антимонопольная служба не может заставить поставщиков нефтепродуктов реализовать продукцию по заниженным ценам.

«Каждая компания работает на рынке, чтобы получить прибыль. Мы не можем заставить поставщиков нефтепродуктов работать себе во вред, продавая продукцию по заниженным ценам», - заявил первый заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве РТ Назар Одиназода.

Он отметил, что цены на нефть образуются на мировых биржах, и по мере повышения стоимости нефти, будут расти также цены на нефтепродукты.

«Сегодня стоимость одного барреля нефти составляет 72 доллара, а год назад он не достигал даже 50 долларов. Приобретая нефть по более высокой цене, нефтеперерабатывающие заводы потом свою продукцию будут продавать поставщикам дороже. Последние, соответственно, тоже будут поднимать стоимость поставляемой ими продукции», - разъяснил Одиназода.

Он подчеркнул, что внутренний рынок нефтепродуктов находится под постоянным контролем антимонопольного ведомства.

«Компании, которые занимают на рынке доминирующее положение, согласуют любые изменения цен с нами. В случае необоснованного повышения мы устанавливаем определенную планку, которую они не должны переходить», - сказал первый замначальника Службы.

Отметим, что за последний месяц стоимость автомобильного топлива в республике существенно выросла. Цены на бензин и дизельное топливо повысились почти на 15%. Также зафиксирован почти 50-процентный рост стоимости сжиженного газа, который является основным автомобильным топливом в республике. Однако, так как на внутреннем рынке сжиженного газа не существует субъектов с доминирующим положением, антимонопольный орган не имеет право влиять на ценообразование на этот вид топлива.

Согласно данным Антимонопольной Службы, поставкой сжиженного газа на данный момент занимаются 11 компаний и один индивидуальный предприниматель.

В первой половине этого года в республику поступило около 180 тысяч тонн сжиженного газа, что на 8 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Около 82% сжиженного газа импортировано из Казахстана.

На рынке нефтепродуктов доминирующее положение занимают три хозяйствующие субъекты: ООО «Газпромнефть-Таджикистан», ООО «Сегандж» и Агентство по государственным материальным резервам при правительстве РТ.

В первом полугодие в республику ввезено 217 тысяч тонн нефтепродуктов, в частности 92 тысяч тонн дизельного топлива и 85 тысяч тонн бензина. Почти 77% от общего объема импортированных в этом периоде нефтепродуктов приходится на Россию.

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