ОАХК «Барки точик» предложила правительству Таджикистана повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию, сообщил первый заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве РТ Назар Одиназода.

По его словам, для рассмотрения предложения «Барки точик» была создана рабочая группа, которая анализировала хозяйственную деятельность энергохолдинга.

«На основе анализа составлена пояснительная записка и представлена правительству республики», - сказал Одиназода.

Он отметил, что методология, по которой рассматривалось предложение «Барки точик», предусматривает несколько вариантов.

«По одному из вариантов предлагается повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию на 15%», - сказал первый замглавы антимонопольного ведомства.

Он добавил, что принятие окончательного решения по данному вопросу находится в компетенции правительства страны.

Отметим, что тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются практически ежегодно для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

В последний раз они были изменены 1 октября прошлого года. В настоящее время население платит 16,85 дирамов за один киловатт электроэнергии.

Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составляют 40,99 дирамов за 1 кВт, для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов – 16,85 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ – 5,86 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 16,85 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 5,8 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отопления зданий составляют 101,54 дирамов за киловатт (для небюджетной сферы) и 30,15 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений).

Между тем, тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» – остаются неизменными: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.

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