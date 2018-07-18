Рейсы из Ташкента в аэропорт «Иссык-Куль» в киргизском поселке Тамчи отменили, не успев внедрить. Об этом 18 июля сообщило издание KaktusMedia.

Жительница Ташкента, имя которой не называется, рассказала журналистам, что обратилась в туристическую компанию Diplomatic Vip & Travel, чтобы приобрести авиабилеты до Тамчи. Но ей ответили, что рейс отменен и сроки его возобновления неизвестны. Журналисты обратились за комментариями в авиакомпанию «Узбекистон хаво йуллари». Там подтвердили, что рейс отменили. По словам сотрудников авиакомпании, возобновляться он, скорее всего, уже не будет.

Причины отмены рейса не раскрываются. Жительница Ташкента, с которой беседовали журналисты, предположила, что причина может быть в отсутствии спроса. По ее словам, ташкентцы привыкли ездить на озеро Иссык-Куль на автобусе, а недавно появилась возможность добраться туда еще и поездом. Это гораздо дешевле, чем лететь самолетом.

Новый аэропорт «Иссык-Куль» принял первый рейс из Оша 29 июня 2018 года. Первый международный рейс из Алма-Аты прибыл в аэропорт 3 июля, сообщает ИА "Фергана". 4 июля в Тамчи приземлился первый рейс «Узбекистон хаво йуллари» из Ташкента. Рейс был чартерным, его организовали компания Diplomatic Vip & Travel с узбекской стороны и Logos Travel с киргизской. Самолет торжественно встречали дипломаты, чиновники и журналисты. Планировалось, что в будущем рейсы Ташкент-Тамчи-Ташкент будут выполняться по вторникам, самолеты будут принимать на борт до 190 пассажиров.

При этом журналисты 24.Kg уже 5 июля выразили сомнение в успехе проекта. Они обратили внимание, что на сайте «Узбекистон хаво йуллари» о рейсе Ташкент-Тамчи-Ташкент нет ни слова, посмотреть расписание и заказать билеты невозможно. В авиакомпании пояснили, что рейс является чартерным и за его организацию отвечает турфирма Diplomatic Vip & Travel. На сайте фирмы предлагались туры на Иссык-Куль стоимостью $380-505, включая стоимость перелета. Сотрудники компании в беседе с журналистами заявили, что купить только авиабилеты тоже можно – полет на Иссык-Куль обойдется в $340, а обратно – в $120.

На сайте бишкекского аэропорта «Манас» говорилось, что полеты из Ташкента на Иссык-Куль якобы организует фирма Green Tour Service, контакты которой в открытых источниках найти не удалось.

Аэропорт «Иссык-Куль» существовал с 1975 года в качестве резервного. В последние годы были проведены масштабные работы по его реконструкции, аэропорт получил статус международного. Киргизские власти полагают, что авиасообщение позволит существенно развить туризм на Иссык-Куле. Кроме того, начало рейсов из Ташкента воспринималось как один из признаков потепления отношений между Киргизией и Узбекистаном в связи с приходом к власти в Узбекистане нового президента Шавката Мирзиёева. Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было возобновлено после 25-летнего перерыва в феврале 2017 года.

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