Узбекистан предложил Афганистану установить режим свободной торговли между странами, то есть отменить для афганских товаров таможенные пошлины, налоги и сборы. Предложение было сделано 17 июля на переговорах с афганской делегацией в министерстве внешней торговли Узбекистана, сообщается на сайте этого ведомства.

На встрече обсуждались развитие и взаимодействие в торгово-экономических отношениях. Делегация Афганистана выразила надежду на содействие Узбекистана в восстановлении и развитии текстильной отрасли, в обмене опытом и подготовке кадров.

Узбекская сторона предложила привлекать афганских инвесторов на принципах государственно-частного партнерства, создать приграничную торговую зону и начать проработку вопроса об установлении режима свободной торговли между странами.

Режим свободной торговли предполагает не только отмену пошлин, но и количественных ограничений во взаимной торговле в соответствии с международным договором.

По итогам 2017 года, двусторонний товарооборот увеличился на 19% и составил $617,1 млн. Как подчеркнул замминистра внешней торговли Сахиб Саифназаров, Узбекистан и Афганистан имеют возможность продолжить эту динамику при условии создания всех необходимых благоприятных условий для развития торгово-экономического сотрудничества.

О том, что Узбекистан и Афганистан готовят межправительственное соглашение о свободной торговле, Минвнешторг сообщил 13 июля. Приграничную торговую зону на базе логистического центра «Термез Карго Центр» планируется создать специально для афганских потребителей с возможностью введения на ее территории упрощенного порядка валютного контроля, визового, налогового и таможенного режима, передает ИА «Фергана».

Узбекистан поставляет в Афганистан электроэнергию с 2002 года по ежегодно заключаемым прямым договорам с учетом потребности афганской стороны. С каждым годом объем поставок увеличивался и достиг 200 миллионов кВт/ч в 2017 году. В 2018 году подписан контракт на поставку примерно двух миллиардов кВт/ч электроэнергии. Одна из главных задач республики – присоединение Афганистана к единому энергетическому кольцу Центральной Азии за счет строительства новой линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри.

В министерстве подчеркнули, что рассматривают Афганистан как одного из ключевых партнеров в регионе. В декабре 2017 года во время визита президента Ашрафа Гани в Узбекистан страны подписали более 40 экспортных контрактов на общую сумму свыше $500 млн.

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