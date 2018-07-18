В результате ДТП в Пяндже погиб несовершеннолетний ребёнок, сообщает пресс-служба МВД.

Водитель автомашины Daewoo Nexia Мухаммадраджаб Латифов 17 июля во время движения на территории района Пяндж не справился с управлением и сбил пешеходов: 26-летнюю Шамсию Холову и 4-летного сына Камолиддина Аслонова.

«В результате, малолетний Камолиддин от полученных травм скончался на месте происшествия, а его мать госпитализирована с тяжёлыми травмами», - сообщает пресс-служба.

Следствие по данному факту продолжается.

По данным МВД Таджикистана, в прошлом году на дорогах страны было зафиксировано 1303 ДТП, в результате которых погибли более 430 граждан, 1400 получили травмы различной степени тяжести.

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