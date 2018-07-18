На август текущего года запланированы поездки президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Баку лидер Таджикистана посетит с официальном визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«По итогам визита в Азербайджан планируется подписание нового пакета соглашений и договоров между двумя государствами», - сообщил источник.

В Ташкент глава Таджикистана поедет с государственным визитом также по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«По итогам этого госвизита также ожидается подписание солидного пакета соглашений и договоров, в том числе договора о стратегическом партнерстве. В рамках госвизита в Ташкенте состоится совместный гала-концерт мастеров искусств двух стран», - сообщил источник.

По его словам, визит в Туркменистан будет рабочим.

«В Туркменистане Эмомали Рахмон примет участие в очередном саммите лидеров стран Центральной Азии - глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который посвящен 25-летию фонда», - отметил источник.

По его словам, точные даты визитов Рахмона будут объявлены позже. Он также сообщил, что в августе в Таджикистан с официальным визитом приедет президент Индии Рам Натх Ковинд.

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