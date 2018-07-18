В районах Хатлонской области продолжаются мастер-классы, во время которых специалисты компании «МегаФон Таджикистан» рассказывают об истории связи, широких возможностях мобильного интернета и полезных ресурсах Всемирной сети. Эта информация помогает жителям небольших населенных пунктов Таджикистана эффективнее использовать интернет для решения своих насущных вопросов. На днях очередной мастер-класс проведен в джамоате Каленин района Абдурахмана Джами для активистов, работающих с населением.

Доступ к государственным порталам, сайтам вузов и электронным библиотекам позволяет практически в любом месте узнавать, как оформляются официальные бумаги, находить тексты нужных книг, дистанционно получать высшее образование. Интернет становится источником самой свежей информации, рабочим инструментом для представителей многих профессий, мощным развлекательным ресурсом, где можно найти любые фильмы, музыку, онлайн-игры. Обо всех этих возможностях жители джамоатов Хатлона узнают на мастер-классах, которые проводят сотрудники компании «МегаФон Таджикистан». Советы экспертов оказываются особенно полезными для тех, кто только открывает для себя мир интернета или хочет экономно использовать услуги связи.

Фото Мегафон Таджикистан

Новый мастер-класс, состоявшийся в джамоате Каленин, был не совсем обычным: его участниками стали не обычные абоненты оператора, а активисты, работающие с населением. Как отмечают в «МегаФон Таджикистан», это будет способствовать более широкому распространению полезной информации.

«Я сам с интересом узнал о таких новых предложениях, как «МегаФон Life» – это мессенджер, «Личный кабинет» и бонусная программа «Спасибо» в одной услуге. Кроме того, приложение позволяет совершать выгодные звонки в Россию, где работают близкие многих жителей нашего джамоата. Во время поездок по району мне часто задают вопросы о том, есть ли способы экономить на международных звонках. Теперь у меня есть отличный ответ на этот важный для многих вопрос», – отмечает участник мастер-класса Абдумалик Валиев.

«С приходом в районы мобильного интернета многие наши абоненты сразу начинают им пользоваться. Но обычно дело ограничивается социальными сетями и новостными сайтами. А между тем интернет-возможности намного шире. Можно даже получать диплом университета или оформлять некоторые документы всюду, где работает мобильная сеть. Вот об этом мы и рассказываем на встречах с жителями районов, чтобы современные технологии делали жизнь абонентов более комфортной и успешной даже в небольших селениях. Как говорится, знания – сила, и участники мастер-классов успешно овладевают этой силой», – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

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