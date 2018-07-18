Внешнеторговый оборот Таджикистана в первой половине этого года составил более $2 миллиардов. Это на 20% (на $353 млн.) больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Экспорт товаров в январе-июне этого года произведен на сумму $528,3 млн., что на 15,3% (на $70,2 млн.) больше чем в этом же периоде прошлого года.

Импорт продукции составил более $1,5 млрд. Это на 22,7% (на $283,1 млн.) больше января-июня 2017 года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Таким образом, торговый баланс сложился отрицательным: импорт превышает экспорт на более чем $1 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом в январе-июне нынешнего года составил 35%. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 36%. То есть, соотношение экспорта к импорту ухудшился на 1%.

Таджикистан, в основном, экспортирует сырьевые товары, а импортирует обработанную продукцию – практически все необходимые готовые товары.

Основным торговым партнером республики в первой половине этого года была Россия, общий оборот с которой составил около $470 млн.

Двусторонний товарооборот с Казахстаном сложился в размере $416 млн., с Китаем - $316 млн., с Узбекистаном - $128 млн.

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