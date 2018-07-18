Таджикский профессиональный боксер, чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC (Youth World Champion) и WBB ( World Boxing Board) в весе 76,2 кг Мехрубон Сангинов принял вызов известного мексиканского профессионального боксера Хорхе Риоса.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана.

Мехрубон Сангинов готовится к поединку с мексиканским боксером в Лас-Вегасе (США), его поединок с Хорхе Риосом состоится 21 июля в Мексике.

По словам Сангинова, после его победы над мексиканцем Фермином Канедо ему бросил вызов Хорхе Риос, который он принял и сейчас готовится к поединку.

Напомним, таджикский профессиональный боксер Мехрубон Сангинов 23 июня текущего года защитил титул чемпиона WBC Youth в поединке против мексиканца Фермина Канедо. Сангинов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Мехрубон Сангинов (слева) Фото из соцсетей

В прошлом сезоне Сангинов на вечере профессионального бокса LNK Boxing Night в Риге одолел латвийца Виталиса Парсинюса. Затем он одержал победу над поляком Адамом Грабиецем в рамках турнира Boxing Show II в весовой категории 76 кг.

Потом Сангинов стал чемпионом мира, победив американца Стефена Дерстайна. Бой состоялся по версии World Boxing Board в Шарлотте (штат Каролина, США). Сангинов в первом же раунде техническим нокаутом поразил американца, став чемпионом мира.

В сентябре Мехрубон Сангинов завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Поединок был главным боем вечера профессионального бокса в американском штате Луизиана. Бой Сангинова против американца Кемерона Буроуджонса длился 10 раундов.

С прошлого года Мехрубон Сангинов председатель Федерации бокса Душанбе.

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