Министр иностранных дел и миграции Государства Палестины Рияд аль-Малики посетит с 25 по 27 июля Душанбе, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В Таджикистане, по данным МИД, аль-Малики обсудит вопросы укрепления двухсторонних отношений.

Сегодня в Душанбе с визитом ожидается делегация Центра короля Саудовской Аравии Салмана по гуманитарной деятельности.

«В ходе двухдневного визита будут обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Саудовской Аравией в гуманитарном аспекте. В этом ключе будут обсуждены темы сотрудничества Душанбе с Эр-Риядом в вопросах снижения рисков стихийных бедствий, строительства в Таджикистане школ и больниц», - сообщает МИД.

С 24 по 29 июля в Душанбе будет находиться делегация Государства Катар во главе с Генеральным секретарем Комитета по регулированию благотворительной помощи этой страны Абдуллахом аль-Духейми.

«Этот визит также посвящен обсуждению вопросов развития взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в социальной сфере», - сообщает департамент информации МИД.

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