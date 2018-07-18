АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

В гостинице «Serena Dushanbe» состоится встреча с режиссером Катериной Суворовой (Казахстан). Начало в 19:30

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ИЮЛЯ

1997 – Состоялась учредительная конференция Движение национального единства и возрождение Таджикистана

2006 - Адрасманский ГОК продан на аукционе за 11,5 млн. сомони компании «КазИнвестМинерал».

2006 - Национальный музей Таджикистана пополнился новым экспонатом – ручкой, которой 11 декабря 1996 года президент РТ Э. Рахмон, руководитель ОТО Саид Абдулло Нури и Спецпредставитель Генсека ООН по таджикскому урегулированию Герд-Дитрих Меррем подписали Протокол о прекращении огня и стабилизации военно-политической обстановки в зонах противостояния.

2017 - Эмомали Рахмон подписал закон, обязывающий членов правительство и их близких родственников декларировать свои доходы

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 ИЮЛЯ

1897-1973 – Родился доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки Таджикистана Вениамин Иоффе.

1920-1968 – Родился артист театра, Заслуженный артист Таджикистана Алиназар Ходжаев.

1947 – Родился писатель Гайрат Хаким.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.