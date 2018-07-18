Сурайе Ишанходжаева, более известная в кругу таджикских модниц, как Ланиша, стала одной из первых в стране зарабатывать неплохие деньги на профессии визажиста. В своем интервью она рассказала «АП», что может себе позволить купить и куда поехать на заработанные деньги, как она относиться к критикующим ее людям и искусственной красоте, а еще о том, почему она любит Шабнами Сурайе.

- Как к тебе лучше обращаться: Сурайе или Ланиша?

- Мама хотела назвать меня в честь индийской принцессы Ланишы, но родственники отца настояли на том, чтобы дать мне таджикское имя. Так и получилось, что по паспорту я Сурайе Ишанходжаева, но называет меня кто как хочет: то Сурайе, то Ланиша. С детства я привыкла к обоим именам, поэтому мне совсем не принципиально – обращайся, как больше нравится.

- Сурайе, это сейчас каждый второй - профессиональный визажист. В свое время ты была одной из первых, кто взялся за эту профессию серьезно. Скажи, как пришла эта идея и как ты ее осуществляла?

- Когда я начинала девять лет назад, салоны красоты основной акцент делали на волосах – стрижках, укладках, прическах; на лицо мало кто обращал внимание. Редкие салоны предлагали услугу визажиста, а те, кто делал профессиональный макияж, делал это ужасно. С таким же успехом клиентки могли накраситься дома. Вот я и подумала, что могу начать развивать эту сферу услуг, тем более что рисовать я любила и умела, потому окончила Государственный художественный колледж имени М. Олимова по специальности я художник-дизайнер.

Фото из личного архива

Научил меня делать мейкап - интернет. В то время не было никаких специализированных курсов у именитых визажистов. Хотя оттачивать свое мастерство я начала на себе с 16 лет и у меня неплохо получалось, к примеру, делать красивую цветовую растяжку теней или цветовую градацию с плавным переходом. Видимо, так казалось не только мне одной, потому что, когда я еще не работала визажистом, мне предложили сотрудничать с первым глянцевым журналом «VIPzone». Редакции журнала очень понравился мой макияж и меня позвали делать такой же моделям. Получала я тогда, конечно, небольшие деньги, но работа мне понравилась. И я точно решила связать свою жизнь с визажированием и зарабатывать на этом деньги.

Я очень целеустремленная, поэтому никогда не сомневалась, что у меня может получиться. Даже если я захочу стать президентом, допустим, в какой-нибудь африканской стране, знаю, что смогу. Да, мне будет сложнее, чем кандидату из этой страны, но ничего невозможного нет.

- Ты работаешь со многими звездами отечественной эстрады. Сложно?

- Я работала с Шабнами Сурайё, Фарзонаи Хуршед, Ситораи Кароматулло, Нигиной Амонкуловой, Зайнурой Пулодовой, Дилором Курбановой, Фирузой Хафизовой и другими. И абсолютно точно могу сказать, что наши звезды вполне себе приземленные люди, особенно Шабнам, которая со всеми в доску своя. Был как-то раз случай, когда в мой шоу-рум забрела бабушка с улицы. В это время у меня сидела Шабнам, которая разговорилась с ней на пару часов. Кажется, они обсудили все на свете.

Эволюция в таджикском обществе

- В последнее время тебя часто обсуждают в социальных сетях. Как относишься к критике в свой адрес?

- Раньше я очень болезненно относилась к критике – плакала, могла не спать всю ночь, блокировала людей. Сейчас я научилась относиться к этому по-философски. Вначале своей карьеры я слышала только положительные отзывы. Когда я стала набирать популярность, пошли отрицательные отклики. Сейчас я ощущаю очень много негатива в свой адрес, что означает только одно - я стала очень популярной и, к сожалению, многие не могут справиться со своей завистью.

Я разделяю критикующих меня на две группы. Одним не нравится то, что я делаю, потому что они являются сторонниками естественной красоты, им чужд арт-макияж творческой личности, и я уважаю их мнение. Со второй группой критикующих все немного сложнее. С бурным развитием социальных сетей в Таджикистане люди стали использовать их как платформу для самоутверждения. Им просто негде больше высказаться, поэтому они это делают в комментариях, в большинстве своем, в негативной форме, потому что негатив вызывает больше внимания и реакции.

- Сейчас совсем молоденькие девушки наносят профессиональный макияж на каждый день. Что ты об этом думаешь?

- Действительно, за последние два года я заметила, что моя аудитория помолодела, и среди клиенток увеличилось количество школьниц. Все буквально подсели на профессиональный мейкап. Сейчас нет школьницы, которая бы пошла на мероприятие, не посетив перед этим топового визажиста.

Они понимают, что окажутся в центре внимания, их образ будут обсуждать и осуждать, если он не окажется безупречным. Ну, вот такая тенденция в наше время – все хотят выглядеть ухоженно и безупречно. Мне кажется, это достойно похвалы. К примеру, еще лет пять-шесть назад никто даже не пытался скрывать проблемное лицо под тональным средством. Поэтому я расцениваю это как эволюцию таджикских женщин в уходе за собой.

- С какого возраста, по-твоему, можно начинать девочкам делать профессиональный макияж.

- Думаю с 16 лет уже можно. К этому возрасту организм подростков можно считать сформировавшимся, поэтому использование качественной косметики не навредит. К тому же примерно с этого возраста у девочек начинает формироваться эстетический вкус, который нужно начинать развивать.

Любимчики

- Какой косметикой ты пользуешься сама? Есть ли в твоем арсенале бюджетные средства?

- Пользуюсь только профессиональной люксовой косметикой, привезенной из США. Бюджетные средства я давно не использую – стараюсь избегать некачественных ингредиентов в составе косметики. Из бюджетных средств разве что могу себе позволить американскую фирму NYX и туши от Loreal. Из любимых средств могу отметить тональные крема Dior Diorskin Forever и Estee Lauder Double Wear. Я вообще считаю, что на косметике нельзя экономить, ведь вы носите ее на лице целый день.

- Как ты думаешь, обязана ли уметь в современном мире каждая женщина профессионально наносить себе макияж?

- Да, потому что макияжем она может либо подчеркнуть свою красоту, либо выглядеть хуже, чем она есть на самом деле. Я придерживаюсь правила, что нужно уметь краситься хорошо или не краситься вообще.

Понимаете, мы живем в век искусственной красоты. Если раньше люди принимали себя такими, какие они есть, то сейчас так уже не прокатит.

- Из чего состоит твой ежедневный макияж?

- Макияж я начинаю с нанесения увлажняющего крема и только потом наношу тональное средство, потому что без него лицо не будет выглядеть отдохнувшим и ухоженным. Дальше я наношу нюдовые тени, чтобы подчеркнуть глубину и выразительность глаз, и тушь на брови и ресницы. На этом все: помаду в ежедневном макияже я могу не использовать.

Ни в чем себе не отказывать

- Можно ли жить на зарплату визажиста и ни в чем себе не отказывать?

- Смотря, какой ты визажист. Если хороший - то вполне. Например, я могу себе позволить практически все, что захочу – и отпуск в Монако, и новый телефон, и хорошую машину с квартирой.

- Сколько нужно денег, чтобы начать работать визажистом?

- Думаю, тысячи долларов должно хватить на прохождение хороших курсов обучения визажу и приобретение качественной косметики.

- Как ты проводишь свободное время?

- Люблю проводить его с друзьями и супругом. Например, вчера мы выбрались с мужем в кино, а после поехали в парк Победы, где вместе встретили рассвет.

- Твой любимый час из 24 часов?

- Я люблю тот момент, когда я просыпаюсь и понимаю, что начался новый день. Каждое утро напоминает мне, что жизнь прекрасна. Я не просыпаюсь с мыслями о том, что не хочу на работу или не хочу просыпаться. Каждый новый день – это новые возможности и вызовы.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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