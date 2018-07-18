В Узбекистане решили выдавать беззалоговые микрокредиты на льготных условиях вернувшимся на родину трудовым мигрантам, безработным и членам малообеспеченных семей. Об этом сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на постановление президента «О мерах по совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения».

В документе подчеркивается, что микрокредиты выделяются субъектам малого предпринимательства, фермерским и дехканским хозяйствам, субъектам семейного предпринимательства в размере до 500-кратного размера минимальной заработной платы ($11,8 тысячи). Заем выдается с льготным периодом шесть месяцев, по процентной ставке в размере 50% ставки рефинансирования Центрального банка Узбекистана, включая маржу коммерческого банка в размере 50% от ставки выделяемого кредита. Отметим, что ставка рефинансирования ЦБ составляет 14%, следовательно, процентная ставка микрокредита для граждан без учета маржи коммерческого банка составит 7%.

В соответствии с постановлением микрокредиты могут выделяться без залогового обеспечения безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, гражданам, вернувшимся из трудовой миграции, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, членам малообеспеченных семей и другим социально уязвимым слоям населения в сумме не более 100-кратного размера минимальной заработной платы ($2360).

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2017 года предприятия, учреждения и организации Узбекистана обязаны создавать минимальное количество рабочих мест для трудоустройства социально слабых групп граждан, не способных конкурировать на равных условиях на рынке труда. Кроме того, правительство Узбекистана пообещало выделить из бюджета 200 млрд сумов ($26 млн) на создание Фонда поддержки и защиты прав интересов граждан, работающих за рубежом.

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