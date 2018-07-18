Эта неделя проекта «Салом, соседи!» будет посвящена исключительно искусству – мы расскажем вам про мастера, у которого уникальные расчески, покажем историю кузнеца, создавшего музей орудий из «Шахнаме», а также порадуем историей из Бухары, где нынче из всех жанров музыкального искусства в тренде Мавриги.

И так, в среду не пропустите историю с участием усто Содика Зарипова из Истаравшана. Этот мастер по изготовлению традиционных деревянных расчесок известен своими работами не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Его расчески, стоимость которых, кстати, достигает 300 сомони, получили сертификат Знака качества ЮНЕСКО.

После мы решили познакомить вас с заслуженным артистом Узбекистана Нишоном Атамурадовым из Бухары и его излюбленным жанром мавриги. Термин «мавриги», кстати, происходит от слова «маври», применяемый по отношению к иранцам, переселенным в Бухару в разное время из различных частей Хорасана - главным образом из Мерва. Именно об этом и еще чуть больше в четверг расскажет наш герой. Не пропустите, ведь говорят, мавриги - это услада сердца!

А завершим мы эту неделю выпусков с не менее замечательной историей из Истаравшана, где главным героем проекта «Салом, соседи!» стал кузнец Абдуманнон Хусейнзода. Мастер он не простой, а золотой – создал у себя дома целый музей орудий из «Шахнаме». Что за орудия и в чем его цель узнаете из его уст уже в пятницу.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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