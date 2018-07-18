Загрязнение окружающей среды пластиковым мусором стала актуальной проблемой, с которой сталкивается Таджикистан. Поэтому Комитет охраны окружающей среды при правительстве республики предлагает отказаться от пластиковых пакетов.  

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«Мы отправили свои предложения правительству страны по этому поводу», - заявил на пресс-конференции 17 июля начальник отдела госконтроля по охране и использованию земли и обращению с отходами природоохранного ведомства страны Максатулло Мардонов.

По его словам, будут приниматься меры по поэтапному отказу от использования одноразовых пластиковых изделий.

«Пластиковый мусор сегодня стал острой проблемой в Таджикистане. В республике начали открываться цеха по переработке пластикового мусора – это хорошо. Но мы предложили правительству альтернативу пластиковым пакетам – использования пакетов из бумаги и текстиля», - отметил Мардонов.

По данным специалистов, пластиковый пакет может разлагаться в течение 50 - 500 лет и наносит большой ущерб природе. Пластик является продуктом переработки нефти и при разложении или сжигании выделяет опасные вещества.

По его словам, для бумажных и тряпичных пакетов не нужно создавать специальные условия.

«Их могут производить женщины в небольших домашних цехах, тем самым создавать новые рабочие места», - сказал Мардонов.

Полный или частичный запрет на распространение пластиковых пакетов, опасных для экологии, действует во многих странах мира или отдельных городах. Впервые полный запрет на производство и продажу пакетов ввели в 2002 году в Бангладеш. Это решение было принято из-за регулярных наводнений — пакеты с конца 1980-х годов засоряли дренажные системы в стране.

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Самый жесткий запрет был введен в августе 2017 года в Кении. Там производители, продавцы и даже покупатели пакетов могут быть заключены в тюрьму на срок до четырех лет или уплатить штраф в размере до $40 тыс.

На постсоветском пространстве запрет пакетов летом 2017 года ввела Молдавия. В России эта тема активно обсуждается экологами, но пока не получила поддержки властей. В то же время в странах Западной Европы с пакетами чаще всего борются косвенно, путем специальных экологических налогов.

В Центральной Азии тоже изучают возможности отказа от пластиковой тары. Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами" с 1 января 2019 года в торговле и сфере услуг запрещается бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки. Кроме того, в стране запрещается производство пакетов из полимерной пленки, толщиной менее 40 микрон (за исключением пакетов, производимых для экспорта). Под запрет также попадает ввоз на территорию республики пакетов из полимерных пленок.

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Власти Казахстана намерены поэтапно ввести в стране запрет на использование пластиковых пакетов: сначала будет запрещена бесплатная выдача пакетов, а затем и продажа.

Шведская компания Ikea планирует к 2020 году полностью убрать из своих магазинов одноразовые предметы из пластика, а британская сеть супермаркетов "Айсленд" объявила об отказе от пластиковой упаковки товаров под собственным брендом к 2023 году. В свою очередь Tesco призывает поставщиков не использовать одноразовую пластиковую упаковку. В Китае все большую популярность получают биоразлагаемые пакеты.

Также McDonald’s одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания с  мая этого года в Великобритании отказалась от пластиковых трубочек.

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