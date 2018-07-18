Загрязнение окружающей среды пластиковым мусором стала актуальной проблемой, с которой сталкивается Таджикистан. Поэтому Комитет охраны окружающей среды при правительстве республики предлагает отказаться от пластиковых пакетов.

«Мы отправили свои предложения правительству страны по этому поводу», - заявил на пресс-конференции 17 июля начальник отдела госконтроля по охране и использованию земли и обращению с отходами природоохранного ведомства страны Максатулло Мардонов.

По его словам, будут приниматься меры по поэтапному отказу от использования одноразовых пластиковых изделий.

«Пластиковый мусор сегодня стал острой проблемой в Таджикистане. В республике начали открываться цеха по переработке пластикового мусора – это хорошо. Но мы предложили правительству альтернативу пластиковым пакетам – использования пакетов из бумаги и текстиля», - отметил Мардонов.

По данным специалистов, пластиковый пакет может разлагаться в течение 50 - 500 лет и наносит большой ущерб природе. Пластик является продуктом переработки нефти и при разложении или сжигании выделяет опасные вещества.

По его словам, для бумажных и тряпичных пакетов не нужно создавать специальные условия.

«Их могут производить женщины в небольших домашних цехах, тем самым создавать новые рабочие места», - сказал Мардонов.

Полный или частичный запрет на распространение пластиковых пакетов, опасных для экологии, действует во многих странах мира или отдельных городах. Впервые полный запрет на производство и продажу пакетов ввели в 2002 году в Бангладеш. Это решение было принято из-за регулярных наводнений — пакеты с конца 1980-х годов засоряли дренажные системы в стране.

Самый жесткий запрет был введен в августе 2017 года в Кении. Там производители, продавцы и даже покупатели пакетов могут быть заключены в тюрьму на срок до четырех лет или уплатить штраф в размере до $40 тыс.

На постсоветском пространстве запрет пакетов летом 2017 года ввела Молдавия. В России эта тема активно обсуждается экологами, но пока не получила поддержки властей. В то же время в странах Западной Европы с пакетами чаще всего борются косвенно, путем специальных экологических налогов.

В Центральной Азии тоже изучают возможности отказа от пластиковой тары. Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами" с 1 января 2019 года в торговле и сфере услуг запрещается бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки. Кроме того, в стране запрещается производство пакетов из полимерной пленки, толщиной менее 40 микрон (за исключением пакетов, производимых для экспорта). Под запрет также попадает ввоз на территорию республики пакетов из полимерных пленок.

Власти Казахстана намерены поэтапно ввести в стране запрет на использование пластиковых пакетов: сначала будет запрещена бесплатная выдача пакетов, а затем и продажа.

Шведская компания Ikea планирует к 2020 году полностью убрать из своих магазинов одноразовые предметы из пластика, а британская сеть супермаркетов "Айсленд" объявила об отказе от пластиковой упаковки товаров под собственным брендом к 2023 году. В свою очередь Tesco призывает поставщиков не использовать одноразовую пластиковую упаковку. В Китае все большую популярность получают биоразлагаемые пакеты.

Также McDonald’s одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания с мая этого года в Великобритании отказалась от пластиковых трубочек.

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