Андрес Мануэль Лопес Обрадор, избранный президент Мексики собирается изменить конституцию, чтобы действующего главу государства можно было отдавать под суд за коррупцию и нарушения избирательного законодательства, лишить чиновников всех привилегий и заставить их и членов их семей отчитываться о доходах и имуществе.

Андрес Лопес будет зарабатывать на 40% меньше действующего главы государства Энрике Пеньи Ньето после вступления в должность. Об этом политик сообщил в воскресенье в эфире местных СМИ, передает tass.ru.

Избранный президент Мексики сообщил, что его зарплата составит 108 тыс. песо. Ежемесячная заработная плата действующего главы государства Энрике Пеньи Ньето составляет 270 тыс. песо

"108 тыс. песо [порядка $5,7 тыс.], на 40% меньше, чем в настоящее время получает Пенья Ньето", - сказал Лопес Обрадор. Ежемесячная заработная плата Пеньи Ньето, по его словам, составляет 270 тыс. песо ($14,2 тыс.). Ранее будущий глава государства сообщал, что ни один чиновник не будет зарабатывать больше, чем он.

Лопес Обрадор также представил список инициатив, нацеленных на борьбу с коррупцией и сокращение расходов на содержание государственного аппарата. Большинство из них были известны заранее. В частности, политик собирается изменить конституцию, чтобы действующего главу государства можно было отдавать под суд за коррупцию и нарушения избирательного законодательства, лишить чиновников всех привилегий и заставить их и членов их семей отчитываться о доходах и имуществе.

Избранный глава государства также намерен отменить пенсии бывшим президентам, запретить вмешательство в частную жизнь путем слежки или прослушивания телефонов, а также внести в перечень тяжких преступлений коррупцию и кражу горючего.

Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года.

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