О том, какие отношения сложились между Таджикистаном и Азиатским банком развития (АБР) за 20 лет сотрудничества, какой наша республика станет в 2030 году и какие проекты АБР собирается реализовывать в перспективе – в интервью «АП» рассказал глава представительства АБР в Таджикистане Прадип Сривастава.

- Господин Прадип Сривастава, расскажите, пожалуйста, коротко об Азиатском банке развития?

- Азиатский банк развития (АБР) – это международный институт по финансированию развития. Он был создан в 1966 году. Цель АБР – сокращение бедности и продвижение устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. АБР предоставляет кредиты, гранты, инвестиции в акционерный капитал и гарантии развивающимся странам-членам АБР, в основном правительствам, но также и частному сектору. Мы дополняем финансовую поддержку технической помощью, знаниями и политическим диалогом.

В течение более 50 лет с момента своего создания, из банка по развитию с капиталом в $1,1 млрд и 31 страной-членом АБР вырос в институт с капиталом в $151 млрд, владельцами которого сейчас являются 67 стран, 48 из них расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаб-квартира АБР находится в Маниле, Филиппины.

- Как бы вы описали отношения между Таджикистаном и АБР?

- Таджикистан вступил в АБР в 1998 году. Наше постоянное представительство в Душанбе было открыто в 2003-м. В течение 20 лет нашего партнерства со страной, АБР использовал свои финансовые ресурсы и технические знания для оказания содействия в повышении благосостояния населения Таджикистана через реабилитацию и строительство транспортной и энергетической, поддержки социального развития, гендерного равенства, улучшения сельскохозяйственного производства и развития регионального сотрудничества и торговли. У нас сложилось тесное партнерство со страной. АБР всегда старается быть слушающим, понимающим и отзывчивым партнером, поддерживающим государственные инициативы и программы. У Таджикистана один из самых лучших по качеству реализации проектных портфелей в АБР.

АБР является самым крупным партнером Таджикистана

- Какие направления являются приоритетными для АБР в плане предоставления финансовых ресурсов?

- АБР гордится тем, что является самым крупным многосторонним партнером по развитию Таджикистана с общим объемом одобренной помощи в размере около $1,6 млрд. Свыше 70 процентов этой помощи предоставлено в виде грантов, то есть эти средства не надо возвращать обратно в АБР.

Стратегическое направление деятельности АБР постепенно менялось в ответ на потребности страны. В период 1998-2003 годов помощь АБР была сосредоточена на постконфликтном восстановлении, ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержке перехода к рыночной экономике. Затем АБР расширил направление своей деятельности на развитие сельской местности, реабилитацию транспортной, энергической и ирригационной инфраструктуры и развитие регионального сотрудничества. В настоящее время деятельность АБР в Таджикистане сфокусирована на улучшении транспортной, энергетической и городской инфраструктуры, продвижении реформ по улучшению инвестиционного климата и усилению продовольственной безопасности.

По состоянию на май 2018 года, в стране реализуются 11 проектов, финансируемых АБР, общим объемом $643 млн. Это проекты в энергетике, транспорте, образовании, сельском хозяйстве и финансовом секторе.

- Какими вы видите среднесрочные перспективы сотрудничества АБР с Таджикистаном?

- АБР ценит глубокие и тесные связи со страной и продолжит поддерживать приоритеты по развитию страны, в соответствии со стратегией партнерства АБР с Таджикистаном на 2016-2020 годы и национальными программами по развитию. АБР планирует продолжить оказывать поддержку в улучшении ключевых дорожных коридоров вместе с усилением технического обслуживания дорог и повышением безопасности дорожного движения, дельнейшем развитии энергетической отрасли, усилении потенциала по управлению рисками стихийных бедствий. Кроме этого, АБР планирует поддержать проекты по развитию городской инфраструктуры, реформированию инвестиционного климата и повышению качества услуг здравоохранения.

«У Таджикистана много уникальных конкурентных преимуществ»

- Как оценивает Банк динамику экономического роста в Таджикистане за последние годы, и какие макроэкономические показатели могут нас ожидать в ближайшие годы?

- За последние несколько лет экономика Таджикистана неуклонно росла в среднем на уровне 7 процентов в год, что является очень хорошим достижением. Для поддержания высокого и устойчивого экономического роста Таджикистану необходимо диверсифицировать экономику, повысить частные инвестиции и трудоустроить растущие трудовые ресурсы. В Таджикистане население молодое, и, по прогнозам, количество трудоспособного населения продолжит расти до 2030 года. Во многих странах это привело к высокому экономическому росту от демографического дивиденда. Таджикистану для получения пользы от подобного дивиденда необходимо провести структурные реформы для улучшения инвестиционного климата, улучшения человеческого капитала и трудовых навыков и роста предпринимательства для создания продуктивных рабочих мест. По прогнозам АБР, рост ВВП Таджикистана составит 6 процентов в 2018 году и 6,5 процентов в 2019 году.

- Каким вам представляется Таджикистан, скажем к 2030 году?

- Я живу и работаю в этой стране уже больше года, и я очарован красотой природы Таджикистана, его теплыми и гостеприимными людьми, богатой культурой и динамичной историей. У Таджикистана много уникальных конкурентных преимуществ, включая молодое население, гидроэнергетику, полезные ископаемые, агробизнес, экотуризм.

У страны амбициозное, но достижимое видение, изложенное в Национальной стратегии развития на 2016-2030 годы. Это видение основано на достижении экономической диверсификации и конкурентоспособности, продуктивной занятости, энергетической безопасности, продовольственной безопасности и становлением транзитной страной. АБР продолжит сотрудничать с правительством и населением Таджикистана и другими партнерами по развитию, чтобы помочь стране полностью раскрыть свой потенциал и создать процветающий и прогрессивный Таджикистан.