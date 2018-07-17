Основным загрязнителем воздуха в Душанбе является автотранспорт. Далее в этом списке идут промпредприятия и стройки, а в сельской местности вокруг столицы к ним добавляется и аграрный сектор, которые применяет химикаты для увеличения урожая сельхозкультур и борьбы против вредителей.

Такое заявление сделал Саидусмон Судуров, начальник отдела госнадзора использования и защиты атмосферного воздуха Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана 17 июля на пресс-конференции.

По данным экологов, транспорт в Душанбе является сейчас основным источником загрязнения. На долю автотранспорта приходится до 80% всех выбросов в атмосферу.

По мнению Судурова, ежегодно в атмосферу выбрасываются примерно 344 тыс. тонн пыли и других веществ, загрязняющих воздух, особенно автомобилями, стоящих в пробках.

Саидусмон Судуров Фото Asia-Plus

«Поэтому строительство и ремонт автодорог города так важно, чтобы в будущем сократить количество выбросов в воздух вредных для здоровья веществ, - отметил Судуров. – Кстати, во время строительства и реконструкции автодорог и других объектов тоже выбрасывается пыль, но это явление временное. Но, несмотря на это, прежде чем приступить к строительным работам, документы строящихся объектов проходят через госэкпертизу соблюдение экологических норм и правил, которое строго контролируются соответствующими инстанциями».

По словам Саидусмона Судурова, промпредприятия, особенно цементный завод и ТЭЦ во время работы также выбрасывают в воздух некоторое количество загрязнителей, но они не превышают предельно-допустимые нормы.

«Цемзавод находится полностью под контролем, в случае повышения количества вредных выбросов в воздух принимаются различные меры, например, обновляются очистительных сооружения завода», - утверждает Судуров.

Представитель Комитета охраны окружающей среды уверяет, что необходимые меры по контролю над чистотой воздуха в Душанбе принимаются, угрозы здоровью населения практически нет.

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