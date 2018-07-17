Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана связывает существенный рост стоимости автомобильного топлива в республике с повышением мировых цен на нефть.

«Основная причина подорожания топлива за последний месяц у нас заключается в том, что выросла его стоимость в странах-экспортерах, в частности в России и Казахстане», - сообщил начальник управления нефти и газа Минэнерго Садриддин Саидзода 16 июля на пресс-конференции в Душанбе.

На повышение стоимости нефтепродуктов, по словам Саидзода, сказался рост цен на нефть на мировых рынках.

Он отметил, что в настоящее время стоимость одного барреля нефти доходит до $77, тогда как в этом же периоде прошлого года он продавался за $40-50.

За последний месяц автомобильное топливо в Таджикистане существенно подорожало. В частности, цены на бензин и дизельное топливо повысились примерно на 15%, а сжиженный газ, которым пользуются более 60% автомобилистов в стране, подорожал почти на 50%.

Главным экспортером нефтепродуктов в Таджикистан является Россия, на долю которой приходится до 80% от общего объема поставок. Главным же поставщиком сжиженного газа в республику является Казахстан (до 90% от общего объема поставок).

Согласно данным Минэнерго, в первом полугодие этого года Таджикистан импортировал более 455 тыс. тонн нефтепродуктов и сжиженного газа. В частности, ввезено около 86 тысяч тонн бензина, свыше 92 тысяч тонн дизельного топлива, почти 180 тысяч тонн сжиженного газа, более 17 тысяч тонн реактивного топлива и 80 тысяч тонн других нефтепродуктов.

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