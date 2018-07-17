Два человека погибли и девять получили тяжёлые ранения в результате ДТП в Файзабаде.

Водитель автомашины Opel Vectra Талабшо Собиров 16 июля на трассе Вахдат-Рашт-Лахш не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«Произошло лобовое столкновение с автомашиной Opel astra. В результате пассажиры Opel Vectra 53 - летний Кутбиддин Сангов и 42 - летний Сухроб Икромов от полученных травм скончались в больнице. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами. Водитель и пять пассажиров Opel astra тоже госпитализированы с тяжёлыми травмами», - сообщает пресс-служба МВД.

В этот же день в Душанбе, по данным МВД, по проспекту Б.Гафурова примерно в 03:30 неизвестный водитель сбил 56-летнюю Фазилу Юсуфову и скрылся с места происшествия. Пострадавшая с тяжелыми телесными повреждениями была доставлена в больницу.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в данном происшествии задержали водителя автомашины «Hyundai accent» Акмал Мирзоева, сотрудника ООО «Олуча-Авто» (служба такси)», - сообщает пресс-служба.

Следствие по данным фактам продолжается.

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