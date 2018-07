Uzbekistan has delivered more than 4.5 million cubic meters of natural gas to Tajikistan since April this year, the first deputy head of Tojiktransgaz (Tajik state-run natural gas distributor), Shavkat Shoimzoda, told reporters in Dushanbe on July 16.

