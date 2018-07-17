Иностранные граждане и лица без гражданства, которые приобретут в Узбекистане жилье на $200 тыс., могут получить вид на жительство в упрощенном порядке, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на проект указа главы государства.

Кроме этого, те инвесторы, которые приобретут акции и доли хозяйственных обществ, а также создадут иностранное предприятие с вложением не менее $200 тыс., смогут получать многократную визу сроком до трех лет и возможность неограниченного количества продления срока ее действия. Им также не надо будет выезжать с территории Узбекистана.

МВД Узбекистана поручено внести предложения по внедрению порядка присвоения статуса "Почетного гражданина" иностранным лицам, внесшим значительные инвестиции в приоритетные сферы экономики страны.

Документ также предусматривает разработку предложений по выработке и реализации принципа открытости во всех ветвях власти и участию в деятельности международной организации "Партнерства открытого правительства" (Open Government Partnership).

Open Government Partnership – это международная организация, официально учрежденная 20 сентября 2011 года с целью утверждения идеалов открытого государства: развития административного профессионализма, открытого гражданскому контролю.

Ее создали 8 стран - США, Великобритания, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппины, ЮАР. Условием вступления в организацию является принятие декларации "Открытого правительства" и на сегодняшний день в нее входит свыше 70 государств.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus