Азиза по специальности программист, поэтому решила открыть собственное дело, связанное с компьютерными технологиями и дизайном. Она говорит, что с детства увлекалась техникой и решила, что бизнес нужно строить на деле, которое любишь, что по классике жанра приведет к двойному эффекту.

В этом отношении Азиза не ошиблась, успех ее предприятия оценили не только потребители, но и независимые эксперты: Азиза Абдурахманова, руководитель компьютерного центра из Худжанда стала полуфиналисткой конкурса Женщина – Предприниматель года «Фарах-2018».

Для участия в конкурсе Женщина – Предприниматель года «Фарах-2018» уже отобраны 34 полуфиналистки. Чтобы с ними лично познакомиться экспертная комиссия конкурса сейчас ездит по всем регионам Таджикистана. Про этих героинь снимают документальный фильм, и организаторы конкурса надеются, что он будет показан на местных телеканалах. Возможно, их истории жизни станут большой мотивацией для тех таджикских женщин, которые пока не решились начать свое собственное дело.

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Среди полуфиналисток оказалась и Азиза Абдурахманова – руководитель компьютерного центра в Худжанде, который занимается компьютерным обслуживанием, графическим  дизайном. 

Тем, что Азиза попала в полуфинал конкурса, она очень гордится. Рассказывает, что когда собрала документы, заполнила заявку и через некоторое время сообщили, что кандидатуру для участия на конкурсе одобрили, уже была рада.

- А потом со мной связался один из экспертов, который взял у меня интервью и сказал, что я прошла в полуфинал. Если честно, я не ожидала, что пройду такой огромный конкурс, ведь заявителей было более 400 человек! Но когда случайно зашла на страничку конкурса в Фейсбуке и увидела свою фамилию, то была на седьмом небе от счастья! – говорит Азиза.

 

С сестрой и братом
Фото из личного архива

«Чтобы продвигать любой бизнес, нужно уметь находить деньги»

- Азиза, кроме бизнеса есть сторонние увлечения?

- Есть. Это работа на компьютере. Сколько себя помню, всю жизнь увлекалась технологиями. Это стиль моей жизни. Помимо этого, я занимаюсь домашней работой, люблю готовить. Так как я самая старшая в семье, то помогаю родителям вести хозяйство, а они помогают мне по работе. Например, у меня есть сестра, которая тоже в бизнесе, у нее салон красоты, это у нас семейное и нам во всем помогают родители.

- Наверняка, у молодого предпринимателя, не может не быть проблем. Как вы  справляетесь с трудностями?  

-Так уж повелось, что все проблемы стараюсь решать сама. Но когда совсем невмоготу, звоню отцу. Он мой самый близкий друг и советчик и помогает мне своими советами выйти из тяжелой ситуации.   

- Кроме центра компьютерного обслуживания вы собираетесь заняться еще каким-либо бизнесом?

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- Совершенно верно. У меня в планах открыть образовательный центр, где школьники будут обучаться иностранным языкам и компьютерным технологиям. До конца этого года обязательно реализую задуманное. О языковом центре я мечтала давно – сама люблю изучать языки. Сейчас, например, увлекаюсь итальянским языком. 

- Если бы настал такой момент, и в вашей жизни вообще не было бы компьютеров, чем тогда вы бы занимались?

- Моя вторая специальность – финансист, поэтому думаю, все равно моя работа была бы связана с цифрами.  

- Когда вы успеваете учиться?

- Я поняла одну истину: для того, чтобы продвигать любой бизнес, нужно уметь находить деньги. Поэтому вторая специальность помогает мне аккумулировать и находить средства.

 

«Каждый хочет сделать что-то весомое в своей жизни, но нет возможности»

- Если вы получите главный приз конкурса, на что вы потратите деньги?

- Наверное, каждый хочет сделать что-то весомое в своей жизни, но у него нет возможности. Особенно это касается молодежи. Если я получу главную премию Фарах-2018, то оплачу годовую стоимость обучения 10 студентам из малоимущих семей, которые хорошо учатся. Ведь как говорил наш президент, будущее Таджикистана в руках молодых людей. Если мы поможем молодым людям получить хорошее образование, они смогут завтра работать на благо нашей родины. Ведь в народе правильно говорят: «Жизнь не имеет смысла без мечты, и именно она делает жизнь нашу сладкой».

 

Азиза Абдурахманова
Фото из личного архива

- Так как вы «сам себе режиссер», сколько часов в сутки вы работаете?

- В общем, выходит по 8 часов в день, как и на обычной работе. Я очень ответственная, и когда у меня появляются срочные заказы, то ради дела могу пожертвовать сном. И вообще, к работе я отношусь очень серьезно.

- Кстати, в вашем бизнесе у вас есть партнер или спонсор, который вложил свои средства?  

- Скорее, наш бизнес можно назвать семейным. В него вложились отец и сестра. Они очень помогли в моем стартапе. Прошло немного времени с того дня, когда я впервые пришла в образовательный центр «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и предложила там бизнес-план,  но уже у меня кое-что получается. Я очень благодарна всем, кто в меня поверил.

Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл». Генеральным организационным партнером явлется компания Tcell. Генеральный информационный партнер -  медиагруппа «Азия-Плюс».

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