Азиза по специальности программист, поэтому решила открыть собственное дело, связанное с компьютерными технологиями и дизайном. Она говорит, что с детства увлекалась техникой и решила, что бизнес нужно строить на деле, которое любишь, что по классике жанра приведет к двойному эффекту.

В этом отношении Азиза не ошиблась, успех ее предприятия оценили не только потребители, но и независимые эксперты: Азиза Абдурахманова, руководитель компьютерного центра из Худжанда стала полуфиналисткой конкурса Женщина – Предприниматель года «Фарах-2018».

Для участия в конкурсе Женщина – Предприниматель года «Фарах-2018» уже отобраны 34 полуфиналистки. Чтобы с ними лично познакомиться экспертная комиссия конкурса сейчас ездит по всем регионам Таджикистана. Про этих героинь снимают документальный фильм, и организаторы конкурса надеются, что он будет показан на местных телеканалах. Возможно, их истории жизни станут большой мотивацией для тех таджикских женщин, которые пока не решились начать свое собственное дело.

Среди полуфиналисток оказалась и Азиза Абдурахманова – руководитель компьютерного центра в Худжанде, который занимается компьютерным обслуживанием, графическим дизайном.

Тем, что Азиза попала в полуфинал конкурса, она очень гордится. Рассказывает, что когда собрала документы, заполнила заявку и через некоторое время сообщили, что кандидатуру для участия на конкурсе одобрили, уже была рада.

- А потом со мной связался один из экспертов, который взял у меня интервью и сказал, что я прошла в полуфинал. Если честно, я не ожидала, что пройду такой огромный конкурс, ведь заявителей было более 400 человек! Но когда случайно зашла на страничку конкурса в Фейсбуке и увидела свою фамилию, то была на седьмом небе от счастья! – говорит Азиза.

С сестрой и братом Фото из личного архива

«Чтобы продвигать любой бизнес, нужно уметь находить деньги»

- Азиза, кроме бизнеса есть сторонние увлечения?

- Есть. Это работа на компьютере. Сколько себя помню, всю жизнь увлекалась технологиями. Это стиль моей жизни. Помимо этого, я занимаюсь домашней работой, люблю готовить. Так как я самая старшая в семье, то помогаю родителям вести хозяйство, а они помогают мне по работе. Например, у меня есть сестра, которая тоже в бизнесе, у нее салон красоты, это у нас семейное и нам во всем помогают родители.

- Наверняка, у молодого предпринимателя, не может не быть проблем. Как вы справляетесь с трудностями?

-Так уж повелось, что все проблемы стараюсь решать сама. Но когда совсем невмоготу, звоню отцу. Он мой самый близкий друг и советчик и помогает мне своими советами выйти из тяжелой ситуации.

- Кроме центра компьютерного обслуживания вы собираетесь заняться еще каким-либо бизнесом?

- Совершенно верно. У меня в планах открыть образовательный центр, где школьники будут обучаться иностранным языкам и компьютерным технологиям. До конца этого года обязательно реализую задуманное. О языковом центре я мечтала давно – сама люблю изучать языки. Сейчас, например, увлекаюсь итальянским языком.

- Если бы настал такой момент, и в вашей жизни вообще не было бы компьютеров, чем тогда вы бы занимались?

- Моя вторая специальность – финансист, поэтому думаю, все равно моя работа была бы связана с цифрами.

- Когда вы успеваете учиться?

- Я поняла одну истину: для того, чтобы продвигать любой бизнес, нужно уметь находить деньги. Поэтому вторая специальность помогает мне аккумулировать и находить средства.

«Каждый хочет сделать что-то весомое в своей жизни, но нет возможности»

- Если вы получите главный приз конкурса, на что вы потратите деньги?

- Наверное, каждый хочет сделать что-то весомое в своей жизни, но у него нет возможности. Особенно это касается молодежи. Если я получу главную премию Фарах-2018, то оплачу годовую стоимость обучения 10 студентам из малоимущих семей, которые хорошо учатся. Ведь как говорил наш президент, будущее Таджикистана в руках молодых людей. Если мы поможем молодым людям получить хорошее образование, они смогут завтра работать на благо нашей родины. Ведь в народе правильно говорят: «Жизнь не имеет смысла без мечты, и именно она делает жизнь нашу сладкой».

Азиза Абдурахманова Фото из личного архива

- Так как вы «сам себе режиссер», сколько часов в сутки вы работаете?

- В общем, выходит по 8 часов в день, как и на обычной работе. Я очень ответственная, и когда у меня появляются срочные заказы, то ради дела могу пожертвовать сном. И вообще, к работе я отношусь очень серьезно.

- Кстати, в вашем бизнесе у вас есть партнер или спонсор, который вложил свои средства?

- Скорее, наш бизнес можно назвать семейным. В него вложились отец и сестра. Они очень помогли в моем стартапе. Прошло немного времени с того дня, когда я впервые пришла в образовательный центр «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и предложила там бизнес-план, но уже у меня кое-что получается. Я очень благодарна всем, кто в меня поверил.

Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл». Генеральным организационным партнером явлется компания Tcell. Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Азия-Плюс».

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