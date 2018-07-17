Жаркая и сухая погода по всей стране, кроме восточного ГБАО, сохранится до 21 июля, температура воздуха поднимается до 45 градусов, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

Температура воздуха днём будет прогреваться по Хатлонской области до 45 градусов, по РРП и Согдийской области до 44 градусов, в горных районах до 37 градусов тепла, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

При такой аномально жаркой погоде рекомендуется избегать прямых солнечных лучей во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.

18-21 июля в связи с повышенным температурным фоном в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан ожидается резкий подъем уровня воды, а в высокогорных районах есть вероятность прохождения гляциальных селей.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан в связи с повышением температуры просить граждан быть предельно осторожными, ограничить свое нахождение на улице под прямыми лучами солнца, быть бдительными при использовании горных дорог. Комитет советует одевать светлую одежду и головные уборы, употреблять большое количество воды.

Чтобы не стать жертвой перегрева на солнце предлагаем вам рекомендации, как спастись от жары.

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