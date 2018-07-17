Делом 26-летнего Диловара Гулова - сына экс-министра энергетики Таджикистана Гула Шерали – займется столичная прокуратура.

Об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос «АП», заявил генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

По его словам, ранее расследованием инцидента с участием Гулова занималась прокуратура столичного района Исмоили Сомони.

Другие детали этого дела на пресс-конференции не комментировали. Заместитель генпрокурора Таджикистана Вали Ваххобов заявил, что они не могут комментировать ход следствия по данному вопросу ссылаясь на тайну расследования.

Напомним, задержанный 9 июля по факту избиения офицера Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Диловар Гулов 11 июля был отпущен под подписку о невыезде.

В отношении Гулова до сегодняшнего дня не возбуждено уголовное дело, по факту его драки с милиционером расследование вела прокуратура столичного района Исмоили Сомони.

Избитый Гуловым милиционер был доставлен в больницу с травмами средней тяжести - у офицера сломан нос, травмированы череп и челюсти.

Драка между сотрудником УБОП МВД Дилшодом Нарзуллозода и Диловаром Гуловым произошла вечером 8 июля на одном из центральных проспектов Душанбе. Оба находились за рулем авто. Офицер милиции остановил машину и сделал замечание Гулову, что он создает помехи для других водителей, за что и был избит.

После драки Гулов скрылся и был объявлен в розыск, однако 9 июля добровольно явился в органы милиции, чтобы дать показания по произошедшему инциденту.

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