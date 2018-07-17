Свыше 4,5 миллионов кубических метров природного газа из Узбекистана поставлено в Таджикистан с апреля этого года, сообщил первый заместитель главы «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода 16 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что объемы поставок узбекского газа увеличиваются с каждым месяцем по мере готовности потребителей в Таджикистане.

«Мы работаем в этом направлении на ежедневной основе. Если за три месяца (апрель-июнь) мы импортировали чуть более 3 миллиона кубометров газа, то за 15 дней текущего месяца этот показатель составил свыше 1 миллиона кубометров», - сказал Шоимзода.

По его словам, основным потребителем импортируемого из Узбекистана «голубого топлива» на данный момент является Таджикская алюминиевая компания, на долю которой приходится около 80% (3,5 млн. кубометров) от общего объема поставок.

«Остающуюся часть получили 11 небольших предприятий страны, такие как АО «Азиз», «Гази Регар», предприятия по производству кирпича и другие. Поставки газа могут быть налажены также другим желающим предприятиям по мере их готовности», - подчеркнул Шоимзода.

В частности, сказал Шоимзода, совместно с «Барки точик» рассматривается вопрос снабжения узбекским газом столичных теплоэлектроцентралей с началом нового отопительного сезона.

Относительно поставок «голубого топлива» населению представитель «Таджиктрансгаза» отметил, что данный вопрос прорабатывается, однако существуют некоторые вопросы, в частности готовность инфраструктуры, которые требуют своего решения.

Шоимзода воздержался озвучить стоимость узбекского газа, подчеркнув, что цена зависит от запрашиваемых объемов: чем выше объем, тем ниже стоимость и наоборот.

Напомним, узбекский природный газ после шестилетнего перерыва начал поступать в Таджикистан в начале апреля этого года.

Контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Таджикистан подписан газораспределительными компаниями двух стран 9 марта этого года во время госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Согласно подписанному документу, Узбекистан предоставит в 2018 году Таджикистану около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму $15,1 млн. - $120 за каждую тысячу кубометров.

Поставки узбекского газа в Таджикистан были прекращены в 2012 году. Все предприятия, которые были потребителями природного газа из Узбекистана впоследствии перешли на синтезированный газ, получаемый из угля, или же стали использовать в качестве топлива сам уголь.

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