Мэр столицы Рустам Эмомали подписал решение о проведении в городском «Наврузгохе» 18-19 августа первого Летнего фестиваля Душанбе.

Данное решение принято в целях привлечение иностранных туристов, организации досуга жителей и гостей города, сообщил «АП» источник в столичной администрации.

В рамках фестиваля будут организованы выставки-ярмарки народных промыслов, концерты, театрализованные представления мастеров искусств Таджикистана, выступления поэтов и прозаиков, встречи с известными людьми страны.

Для тех, кто не сможет побывать на месте проведения мероприятия, Фестиваль будет транслироваться на мониторах, которые будут установлены в разных точках города.

«Летний фестиваль Душанбе станет традиционным, и его будут проводить ежегодно», - сообщили в мэрии.

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