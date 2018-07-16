Экспертная комиссия и съемочная группа конкурса Женщина-предприниматель года - Премия «Фарах-2018», организованного Национальной Ассоциацией деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ) завершили свой выезд в города и районы республики для знакомства с полуфиналистками конкурса, и съемок короткометражного фильма об их деятельности.

Как сообщили в НАДЖТ, члены экспертной комиссии, куда входят известные в стране люди из сферы предпринимательства, выехала в районы и города республики, где живут 34 полуфиналистки конкурса. Вслед за ними участниц посетила специальная съемочная группа, которая взяла у них видеоинтервью, чтобы подготовить короткометражный фильм.

- Надеемся, что этот фильм скоро будет транслироваться по республиканским телеканалам. Сейчас одновременно с монтажом ведется работа над журналом «Фарах», где будут опубликованы истории успеха наших женщин: становление их бизнеса, проблемы, с которыми они сталкивались, пути их решения, - говорит менеджер по маркетингу НАДЖТ Мадина Султанова.

По ее словам, на третьем этапе проводилась оценка непосредственно на месте работы женщин-предпринимателей. Члены экспертной комиссии выехали в города и районы страны, чтобы познакомиться с полуфиналистками, побеседовать с ними, проверить документацию и оценить реальную картину их бизнес-деятельности.

Третий этап был завершен 10 июля.

Что касается работы организационного комитета, то, по словам Султановой, они заняты подготовкой к финальному этапу конкурса, который состоится всего через несколько недель в Душанбе.

Напомним, что национальный конкурс «Женщина – предприниматель года - Премия «Фарах» проводится уже в четвертый раз в Таджикистане.

Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл», АБР, IT-компания «Дурандеш», газета «Бочу хироч», «Колинхои Кайрокум», радио «Шахри ман», радио «Пайванд». Генеральным организационным партнером выступает компания Tcell. Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Азия-Плюс».

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