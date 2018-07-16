Региональное отделение Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) для Центральной Азии глубоко обеспокоено тюремным заключением Хайрулло Мирсаидова, которое может серьезно усилить давление на журналистскую деятельность в стране.

Об этом говорится в заявлении главы Управление Ришарда Коменда, опубликованном на сайте УВКПЧ.

«Крайне суровое и откровенно несоразмерное наказание в отношении журналиста Хайрулло Мирсаидова является еще одним признаком все более ужасающей ситуации для свободы выражения мнений в Таджикистане», - приводятся слова Коменда, глава Регионального отделения УВКПЧ ООН в Центральной Азии.

Также в нем отмечено, что результат судебного разбирательства в отношении Мирсаидова является лишь последним проявлением этой тенденции и еще больше отодвигает Таджикистан от реализации многочисленных рекомендаций, полученных от правозащитных механизмов ООН.

«Таджикистану следует пересмотреть приговор в отношении г-на Мирсаидова, с целью обеспечения соразмерности результата судебного разбирательства предполагаемому преступлению», - отмечается в заявлении.

Напомним, суровым и несоразмерным приговор в отношении Хайрулло Мирсаидова, которого Худжандский городской суд 11 июля приговорил к 12 годам лишения свободы, назвали диппредставительства, аккредитованные в Таджикистане , Совет по СМИ, НАНСМИТ и Репортеры без границ, эксперты и правозащитники.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus