Лето – это время ярких праздников, теплых вечеров с дружеским общением, время приключений и радости. Две крупнейшие компании Таджикистана, заботясь об обществе, объединились, чтобы создать самый яркий и незабываемый летний фестиваль для всего Таджикистана – Tcell&Coca-Cola Fest!

В это лето фестиваль посетит абсолютно все города и населенные пункты Таджикистана, и принесет нашим соотечественникам из всех уголков страны действительно незабываемый праздник! Первый большой тур уже завершен, он был самым обширным и длительным. Тур охватил 13 городов: Файзабад – Рогун – Нурабад – Таджикабад – Рашт – Сангвор – Дарваз – Ванч – Рушан – Хорог – Ишкошим – Мургаб – Шугнан.

Что такое летний фестиваль Tcell и Coca-Cola? Это время, проведенное интересно, активно и насыщенно! Это конкурсы, игры, соревнования на свежем воздухе в лучших парках и площадках каждого города. Это возможность провести время с семьей, оторвавшись от повседневной суеты. Фестиваль собирает от 300 до 1000 жителей каждого города, всех возрастов, которые встречают фестиваль теплой атмосферой настоящего праздника. А что самое главное – на фестивале люди узнают полезную информацию об услугах и предложениях Tcell, могут подобрать нужный именно им пакет из линейки G+, или скачать приложение Чи Гап, чтобы всегда оставаться на связи с близкими и родными.

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«Для нас фестиваль Tcell и Coca-Cola – это большое событие. Мы надеемся, что фестиваль подарит людям из отдаленных городов настоящий праздник, ведь для них такие события – действительно редкость. Чтобы посетить концерт или выступления артистов, жителям маленьких городов приходится выезжать в центры областей, а у многих на это нет возможности или времени. Мы привозим праздник прямо к ним, устраиваем семейные развлечения, дарим подарки и надеемся оставить хорошие воспоминания», делятся представители компании Tcell.

Совсем скоро фестиваль от Tcell и Coca-Cola отправится в тур по городам Согдийской области, а затем – РРП и Хатлонской области.

Скоро праздник придет именно в ваш город!

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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