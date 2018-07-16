Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии Хельсинки, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Отмечается, что посадка произошла спустя полчаса чем было запланировано.

Согласно графику, который ранее опубликовал Белый дом, Путин и Трамп должны были начать переговоры тет-а-тет в 13.20 мск (15.20 дшб). Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем в 14.50.

Между тем, как сообщает РБК, президент России Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом заявил, что двум лидерам предстоит обсудить «болевые точки» в мире и проблемы в двусторонних отношениях.

По словам Путина, «настало время обстоятельно поговорить» об отношениях двух стран и по глобальным проблемам. «У нас продолжаются постоянные контакты: мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно как о двусторонних отношениях, так и о различных болевых точках в мире, а их достаточно много для того, чтобы мы обратили на это внимание», — сказал Путин.

Президент США поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу и высоким результатом российской сборной. Два лидера обсудят вопросы торговли, военные вопросы, отношения с Китаем и ядерное оружие, рассказал Трамп. По его словам, у двух стран есть «огромная возможность» наладить отношения. ​Трамп не упомянул, хочет ли обсудить с Путиным обвинения во вмешательстве России в выборы президента США

После приветствия президенты удалились на переговоры в Готический зал президентского дворца в центре Хельсинки.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus