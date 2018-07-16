В первом полугодии этого года общий доход предприятий сферы связи совместно с частными операторами и провайдерами составил около $140 млн. Об этом сегодня 16 июля на пресс-конференции сообщил зампредседателя Службы связи при правительстве РТ Илхом Атаев.

По его словам, если за 6 месяцев 2017 года отрасль заработала $128,9 млн., то за аналогичный период текущего года эта сумма составила $139,5 млн.

«Сумма предоставленных населению услуг электрической связи составила 925,50 млн. сомони ($ 98,1 млн.), что больше прошлогоднего показателя на $4,8 млн.», - сказал он.

Атаев отметил, что всего в Таджикистане в отрасли связи работает почти 3110 тысяч человек, со средней заработной платой в 945 сомони ($100).

«В Таджикистане всего более 6,2 млн. абонентов мобильной связи, более 4,1 млн. из которых являются активными. Более 3,5 млн. являются абонентами местной связи, из которых 1,3 млн. являются активными. Количество пользователей Интернет, включая мобильный интернет, составляет 2,5 млн. человек», - сообщил Атаев.

Зампред Службы связи также отметил, что в Таджикистане действует 470 отделений почтовой связи. «Общий доход от предоставленных услуг ГУП «Почтаи Тоник» за 6 месяцев составил более $427 тыс.

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