За месяц до свадьбы дочери отец повесился, а мать бросилась в канал. Дочь тоже хотела убить себя, но ее спасли.

Житель джамоата Пулодон 43-летний Муроджон Ганиев в ночь на 14 июля повесился в своем доме, а его жена - 42-летняя Шоирахон Ганиева – утром этого дня бросилась в Ферганский канал.

«19-летняя дочь Ганиевых тоже была с матерью и хотела сброситься в воду, но её спасли мужчины, которые были недалеко от места происшествия», - сообщил «АП» источник в администрации города Канибадама.

Сообщается, что девушка учиться в Медицинском колледже города Канибадам, а ее мать учительница.

Журналист из Канибадама Махмуди Ашурмахмад в беседе с “АП” сказал, что супругов похоронили 15 июля вечером.

«Они готовились к свадьбе дочери в начале августа. А истинную причину самоубийства супругов никто не знает. Правда, говорят, что предварительный медицинский осмотр перед свадьбой, якобы показал, что их дочь не девственница, и именно поэтому они пошли на такой шаг. Но фактов подтверждения этому нет. Единственная свидетельница сама невеста, но она сейчас в плохом состоянии и никто не осмеливается её спросить», - добавил Махмуди Ашурмахмад.

В Таджикистане перед заключением брака жених и невеста должны пройти обязательное медицинское обследование и предоставлять в ЗАГС справку о состоянии здоровья.

По факту самоубийства супружеской пары прокуратура Канибадама начала расследование.

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