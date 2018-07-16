Продажей мобильных телефонов в Таджикистане могут заниматься только компании и лица, получившие сертификат соответствия Службы связи. Об этом сказала зампредседателя Службы связи при правительстве РТ Адолат Абдурахмонзода на пресс-конференции сегодня, 16 июля.

«Служба связи имеет полномочия на проверку качества и соответствия стандартам мобильных телефонов, наряду с «Таджикстандартом» мы проверяем всех мобильные телефоны, которые продают на территории Таджикистана», - заявила Абдурахмонзода.

По ее словам, Служба связи выдает сертификат соответствия международным стандартам на бланках установленного образца на платной основе.

«Проверке подлежат все мобильные телефоны. За реализацию телефонов без разрешительной документации уже понесли наказание четверо продавцов. Данные меры обоснованы обеспечением безопасности в стране», - отметила Абдурахмонзода.

Между тем, два года назад при национальном операторе связи «Таджиктелеком», через который проходят мобильные звонки и интернет-трафик всех операторов и провайдеров, был создан единый коммутационный центр (ЕКЦ). Также Служба связи при правительстве Таджикистана поручила всем провайдерам и операторам мобильной связи приобретать Интернет исключительно у «Таджиктелеком»-а.

На вопрос журналистов, не является ли это монополизацией, зампред Службы связи Илхом Атаев заявил, что все проводимые меры производятся исключительно в рамках законодательства страны и направлены прежде всего на обеспечение безопасности.

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